Το ΠΑΣΟΚ «σηκώνει» το κυκλοφοριακό: Οι «πράσινες» προτάσεις για να πάρουν ανάσα οι δρόμοι της Αθήνας

Ο κ. Ανδρουλάκης απαρίθμισε πέντε μεγάλα έργα τα οποία όπως είπε «σέρνονται» λόγω έλλειψης χρηματοδότησης

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης 

Eurokinissi
Επιμένει στη στρατηγική της επένδυσης σε ζητήματα καθημερινότητας το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μετά τη μεγάλη ημερίδα που διοργάνωσε την περασμένη εβδομάδα για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας και τις λύσεις που το ίδιο προτείνει, σήμερα στη βουλή συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του κόμματος.

Αναβαθμίζοντας το θέμα ακόμη περισσότερο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έλαβε τον λόγο στην ολομέλεια και αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο Λεκανοπέδιο, τονίζοντας ότι «το κυκλοφοριακό είναι η ποιότητα ζωής.

Είναι ο εργαζόμενος που στις 7 το πρωί, περιμένει το λεωφορείο το οποίο δεν φτάνει στην ώρα του. Είναι η μητέρα που οδηγεί αγχωμένη, με το παιδί στο πίσω κάθισμα. Είναι ο φοιτητής, που ταξιδεύει 60 λεπτά για μια διαδρομή η οποία θα έπρεπε να είναι η μισή. Ο ηλικιωμένος που κοντοστέκεται στο πεζοδρόμιο, γιατί οι δρόμοι στην μεγάλη πρωτεύουσα της χώρας μας είναι συνήθως απροσπέλαστοι. Γι’ αυτό, οφείλουμε να προσπαθήσουμε για μια Αθήνα πιο ανθρώπινη. Για αξιόπιστα μέσα μεταφοράς».

Ο κ. Ανδρουλάκης απαρίθμισε πέντε μεγάλα έργα τα οποία όπως είπε «σέρνονται» επειδή η κυβέρνηση δεν έχει αξιοποιήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν έχει εξασφαλίσει χρηματοδοτικές πηγές. Τα έργα που ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης είναι:

  • Η Αστική Σήραγγα Ηλιούπολης.
  • Ο οδικός άξονας Ελευσίνα–Οινόφυτα.
  • Οι αναγκαίες παρεμβάσεις στον Κηφισό.
  • Η επέκταση της λεωφόρου Κύμης.
  • Οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Λαύριο


«Για να ολοκληρωθεί η εικόνα της αποτυχίας, ακούσαμε και τον Αναπληρωτή Υπουργό, τον κ. Κυρανάκη, να μας λέει ότι "δεν χωράνε άλλοι στην Αθήνα". Σε λίγο θα μας πούνε να έχουμε και μόνιμο lockdown. Το πρόβλημα είναι οι κάτοικοι, δεν είναι η προχειρότητα και η έλλειψη σχεδίου!», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Κατήγγειλε επίσης ότι «Το 2024 χάθηκαν 500.000 δρομολόγια λεωφορείων.
Το μετρό, ένα από τα εμβληματικότερα έργα του ΠΑΣΟΚ, ραχοκοκαλιά των μετακινήσεων στην Αττική, λειτουργεί με το μισό της δυναμικής του. Και ο κόσμος ταλαιπωρείται καθημερινά στους δρόμους. Για ποια βιώσιμη κινητικότητα μιλάμε;»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αφιέρωσε το δεύτερο μέρος της ομιλίας του στην παρουσίαση του σχεδίου του ΠΑΣΟΚ τονίζοντας ότι το κόμμα έχει ολιστική προσέγγιση για την επίλυση του προβλήματος.

Σχετικά με τον Κηφισσό:

  • Πρώτον, προτείνουμε εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας στις εισόδους του Κηφισού, ώστε να αποτρέπεται η υπερφόρτωση του δικτύου.
  • Δεύτερον, εφαρμογή δυναμικών ορίων ταχύτητας στις λωρίδες, προσαρμοσμένα σε πραγματικό χρόνο στο φορτίο της κίνησης, όπως γίνεται σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές μητροπόλεις.
  • Και τρίτον, δημιουργία ενός έξυπνου μηχανισμού ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων, με σταθμούς επέμβασης ανά 4 χιλιόμετρα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα μπλοκαρίσματος του Κηφισού είναι τα ακινητοποιημένα οχήματα.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει επίσης την επέκταση των αρμοδιοτήτων των δήμων των μεγάλων πόλεων, με τη συγκρότηση μητροπολιτικού φορέα με εταίρους την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ώστε να αντιμετωπίζονται με επιτυχία και αμεσότητα, όλες οι αιτίες των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Αυτός ο φορέας θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του δικτύου των λεωφορειακών γραμμών σε συνεργασία με τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Όπως τόνισε, «ήρθε η ώρα οι μεγάλες πόλεις να αποκτήσουν πραγματικές μητροπολιτικές αρμοδιότητες, όπως στα θέματα αστικής κινητικότητας».

Πρότεινε επίσης:

  • τη λειτουργία Δημοτικών Λεωφορειακών Γραμμών,
  • ενιαίο συντονισμό όλων των φωτεινών σηματοδοτών από ένα κέντρο ελέγχου για όλη την Αττική,
  • διαφοροποιημένο ωράριο προσέλευσης δημοσίων υπαλλήλων και δυνατότητα τηλεργασίας σε ζώνες κορεσμού,
  • ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία πλήθους και ποικίλου μεγέθους, εμπορευματικών κέντρων,
  • μοντέλο στάθμευσης με περιφερειακά πάρκινγκ προς το κέντρο και άμεση προσβασιμότητα στη Δημόσια Συγκοινωνία και τέλος,
  • μεταφορά δημοσίων οργανισμών και υπουργείων εκτός του κέντρου, δίνοντας παράλληλα ισχυρά κίνητρα σε επιχειρήσεις να μετακινηθούν σε οργανωμένες περιοχές παραγωγικής δραστηριότητας στην περιφέρεια.

«Αυτή τη μάχη πρέπει να δώσουμε, για κάθε κάτοικο του λεκανοπεδίου Αττικής, για κάθε εργαζόμενο που περιμένει στη στάση του λεωφορείου, για κάθε μητέρα που παλεύει στην κίνηση, για κάθε φοιτητή, για κάθε άνθρωπο με αναπηρία, για κάθε ηλικιωμένο που δικαιούται μια καλύτερη και πιο ποιοτική ζωή. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το πολιτικό μας σχέδιο για πολιτική αλλαγή», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

