Ford Mustang Mach-E: Η μπαταρία αντέχει πάνω από 400.000 χλμ.
Η αξιοπιστία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων συχνά τίθεται υπό αμφισβήτηση, όμως η περίπτωση της Ford Mustang Mach-E του David Blenkle από τη Σάντα Κρουζ αποδεικνύει το αντίθετο.
Μέσα σε τρία χρόνια, ο Αμερικανός ιδιοκτήτης έχει διανύσει περισσότερα από 405.000 χιλιόμετρα, χωρίς σημαντική απώλεια στην υγεία της μπαταρίας ή στο σύστημα κίνησης.
