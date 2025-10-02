Τέλος εποχής για το μικρό Daihatsu Copen
Η Daihatsu ανακοίνωσε πως το Copen roadster θα σταματήσει να παράγεται τον Αύγουστο του 2026, βάζοντας τέλος σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες της ιαπωνικής κατηγορίας kei cars.
Ωστόσο, το μικρό κάμπριο δεν θα «φύγει» σιωπηλά, αφού η εταιρεία προγραμματίζει έναν ιδιότυπο αποχαιρετισμό –ένα πανεθνικό event τον Απρίλιο του 2026, αφιερωμένο στους πιστούς φίλους του μοντέλου.
