Τέλος εποχής για το μικρό Daihatsu Copen

Ωστόσο, το μικρό κάμπριο δεν θα «φύγει» σιωπηλά, αφού η εταιρεία προγραμματίζει έναν ιδιότυπο αποχαιρετισμό –ένα πανεθνικό event τον Απρίλιο του 2026, αφιερωμένο στους πιστούς φίλους του μοντέλου.

