Mate Rimac: Ανάμεσα σε hypercars και... ένα Golf R32

Του Γιάννη Σκουφή

Ο Mate Rimac, ο ιδρυτής της Rimac και επικεφαλής της Bugatti, είναι ο άνθρωπος πίσω από την ηλεκτρική hypercar εποχή και τις πιο ριζοσπαστικές τεχνολογίες επιδόσεων. Όμως, η προσωπική του συλλογή αυτοκινήτων δεν είναι μόνο ένας κατάλογος εκατομμυρίων. Είναι και μια ματιά στο παρελθόν, στην αγάπη του για την οδήγηση, αλλά και στον ίδιο του το χαρακτήρα.

Η έκπληξη έρχεται όταν, ανάμεσα σε αυτοκίνητα όπως η Aston Martin Valkyrie Spider, η Ferrari SF90 Stradale, η Pininfarina Battista και η Porsche Carrera GT, υπάρχει ένα Volkswagen Golf R32. Ένα αυτοκίνητο που φαινομενικά δεν έχει καμία θέση δίπλα σε hypercars με τεχνολογία αιχμής. Και όμως, για τον Rimac, είναι το πιο προσωπικό κομμάτι της συλλογής του.

01 04 02 04 03 04 04 04

Ο ίδιος δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το Golf R32 καθημερινά. Είναι το αυτοκίνητο που του θυμίζει γιατί αγάπησε το αυτοκίνητο εξαρχής, πολύ πριν ιδρύσει εταιρείες και να ηγείται ενός τεχνολογικού κολοσσού. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που τον «κρατάει προσγειωμένο», όπως λέει, και λειτουργεί σαν γέφυρα με την εποχή που απλά απολάμβανε την οδήγηση, χωρίς να ασχολείται με αριθμούς και πρωτοπορίες.

https://www.instagram.com/reel/DPJAJ8PiLxf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Rimac δεν κρύβει την αγάπη του για τα BMW της παλιάς σχολής. Στο γκαράζ του υπάρχουν δύο M3 CSL, ένα Z4M, μία E39 M5, αλλά και μια E30 M3 που χαρακτηρίζει «τον πραγματικό του έρωτα». Αυτά τα αυτοκίνητα συνδέονται με τις ρίζες του, τότε που δούλευε σε συνεργεία και ονειρευόταν να φτιάξει κάτι δικό του.

Βέβαια, η συλλογή δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει και αυτοκίνητα στα οποία έχει βάλει την υπογραφή του. Η Aston Martin Valkyrie Spider και η Pininfarina Battista βασίζονται σε τεχνολογίες της Rimac, ενώ ακόμη και η Mercedes-Benz SLR McLaren και η Carrera GT λειτουργούν ως φόρος τιμής στις αφίσες που στόλιζαν το παιδικό του δωμάτιο.