Οι Ευρωπαίοι αντιστέκονται στα μικρά ηλεκτρικά
Η ευρωπαϊκή αγορά μικρών αυτοκινήτων, παραδοσιακά το πιο «λαϊκό» και προσιτό κομμάτι της αυτοκίνησης, ζει φέτος μια ηλεκτρική ανατροπή.
Οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων στην κατηγορία έχουν εκτοξευθεί κατά 128%, φτάνοντας τα 102.864 οχήματα στο οκτάμηνο, με αιχμή του δόρατος το νέο Renault 5 E-Tech, που μόνη του κατέγραψε 43.863 ταξινομήσεις.
Οι Ευρωπαίοι αντιστέκονται στα μικρά ηλεκτρικά
