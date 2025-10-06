Porsche: Η βενζίνη μόνο για τους πλούσιους
Η Porsche φαίνεται να ξαναγράφει τους κανόνες της αυτοκίνησης, επιβεβαιώνοντας ότι η πολυτέλεια δεν ορίζεται μόνο από την τεχνολογία αλλά και από τη διατήρηση της παράδοσης.
Τα επόμενα 718 Boxster και Cayman, που αρχικά είχαν σχεδιαστεί αποκλειστικά ως ηλεκτρικά, θα αποκτήσουν –κατόπιν σθεναρής απαίτησης πελατών– θερμικές εκδόσεις με τον θρυλικό επίπεδο εξακύλινδρο κινητήρα.
