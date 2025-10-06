Porsche: Η βενζίνη μόνο για τους πλούσιους

Τα επόμενα 718 Boxster και Cayman, που αρχικά είχαν σχεδιαστεί αποκλειστικά ως ηλεκτρικά, θα αποκτήσουν –κατόπιν σθεναρής απαίτησης πελατών– θερμικές εκδόσεις με τον θρυλικό επίπεδο εξακύλινδρο κινητήρα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας