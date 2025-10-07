Τέλος εποχής για το Ford Focus ST

Του Γιάννη Σκουφή

Το τελευταίο Ford Focus ST κατασκευάστηκε στις 26 Σεπτεμβρίου στο εργοστάσιο της Ford στο Saarlouis της Γερμανίας. Η εικόνα του κόκκινου hatchback, σταθμευμένου λίγο πριν τη γραμμή εξόδου, κυκλοφόρησε στο Reddit και επιβεβαιώθηκε από το Ford Authority.

Η απόσυρση του Focus από τις ΗΠΑ είχε ήδη ξεκινήσει από το 2018, όταν σταδιακά καταργήθηκε η διάθεση του μοντέλου από την αμερικανική αγορά.

Στην Ευρώπη, ωστόσο, η Ford συνέχισε να προσφέρει το Focus, με την τελευταία, τέταρτη γενιά του ST να φέρνει χαρακτηριστικά που το έφερναν ακόμη πιο «ψηλά»: απόδοση 280 ίππων, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, αντι-lag για το turbo και επιλογή μεταξύ χειροκίνητου 6τάχυτου κιβωτίου ή αυτόματου 7 σχέσεων.

Το Ford Focus ST υπήρξε για δύο δεκαετίες ένα από τα πιο ειλικρινή και ολοκληρωμένα hot hatch της αγοράς. Συνδύαζε πρακτικότητα με έντονο οδηγικό χαρακτήρα, προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις χωρίς υπερβολές και με τιμή που το έφερνε πιο κοντά στον καθημερινό οδηγό.

Με αυθεντικά χαρακτηριστικά όπως το χειροκίνητο κιβώτιο, η μεγάλη ροπή του υπερτροφοδοτούμενου κινητήρα και το στιβαρό πλαίσιο, το ST κατάφερε να χτίσει μια πιστή βάση φίλων που το εκτιμούσαν όχι μόνο για την ταχύτητά του, αλλά και για την ευχαρίστηση που πρόσφερε πίσω από το τιμόνι.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το εργοστάσιο στο Saarlouis πρόκειται να σταματήσει εντελώς την παραγωγή μέσα στον Νοέμβριο. Από τους περίπου 4.500 εργαζομένους, μόνο 1.000 θα παραμείνουν σε μια μεταβατική λειτουργία, μέχρι να αποφασιστεί η τύχη του.

Η είδηση φέρνει έναν ιδιότυπο αποχαιρετισμό, ειδικά αν συνυπολογίσει κανείς ότι η Ford φέρεται να εξετάζει την επιστροφή των ονομάτων Fiesta και Focus σε μία νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων που ετοιμάζει. Μέχρι τότε, το τελευταίο Focus ST περνά στην ιστορία ως το τέλος μιας εποχής για τους φίλους των hot-hatches.