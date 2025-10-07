Dacia: Ανανέωση σε βάθος για Sandero, Stepway, Jogger και Spring

Η κίνηση αυτή έρχεται να ενισχύσει τη θέση της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά, διατηρώντας παράλληλα τον πυρήνα του προσιτού, αξιόπιστου και απλού χαρακτήρα που την καθιέρωσε.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας