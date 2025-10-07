Dacia: Ανανέωση σε βάθος για Sandero, Stepway, Jogger και Spring

Η Dacia προχωρά σε μία από τις πιο εκτεταμένες ανανεώσεις των τελευταίων ετών, αναβαθμίζοντας τα Sandero, Sandero Stepway, Jogger και Spring με νέα σχεδιαστική ταυτότητα, ανανεωμένα εσωτερικά, πιο πλούσιο εξοπλισμό και για πρώτη φορά με υβριδική τεχνολογία 155 ίππων.

Η κίνηση αυτή έρχεται να ενισχύσει τη θέση της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά, διατηρώντας παράλληλα τον πυρήνα του προσιτού, αξιόπιστου και απλού χαρακτήρα που την καθιέρωσε.

