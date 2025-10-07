Dacia: Ανανέωση σε βάθος για Sandero, Stepway, Jogger και Spring
Η Dacia προχωρά σε μία από τις πιο εκτεταμένες ανανεώσεις των τελευταίων ετών, αναβαθμίζοντας τα Sandero, Sandero Stepway, Jogger και Spring με νέα σχεδιαστική ταυτότητα, ανανεωμένα εσωτερικά, πιο πλούσιο εξοπλισμό και για πρώτη φορά με υβριδική τεχνολογία 155 ίππων.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η κίνηση αυτή έρχεται να ενισχύσει τη θέση της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά, διατηρώντας παράλληλα τον πυρήνα του προσιτού, αξιόπιστου και απλού χαρακτήρα που την καθιέρωσε.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:10 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η Apple αναβαθμίζει μία σημαντική λειτουργία στο ξυπνητήρι των iPhone
10:00 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιστορίες από τις χειρότερες φυλακές του Εκουαδόρ
07:51 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα
06:32 ∙ LIFESTYLE