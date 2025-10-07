Ποια γνωστά μοντέλα της καταργεί η BMW;

Η νέα εποχή της BMW, γνωστή ως Neue Klasse, δεν φέρνει μόνο φρέσκο αίμα, αλλά και… εκτελέσεις.

Newsbomb

Ποια γνωστά μοντέλα της καταργεί η BMW;
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρεις εμβληματικές σειρές της βαυαρικής φίρμας, οι X4, 8 Series και Z4, ετοιμάζονται να αποχωρήσουν αθόρυβα από τη σκηνή, χωρίς άμεσους διαδόχους.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Βόλο: Αναζητείται κτηνοτρόφος που απειλούσε να αυτοκτονήσει – Είχε εντοπιστεί κρούσμα ευλογιάς στη μονάδα του

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κεραυνός έπεσε στο εργοτάξιο οικοδομής - Εργάτης έπεσε αναίσθητος στο έδαφος

12:14WHAT THE FACT

Από τις γρήγορες ραδιοεκρήξεις μέχρι τον Πλανήτη 9: Τα 5 τα μυστήρια του διαστήματος

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ήταν στους 27 Έλληνες που συνελήφθησαν στο Ισραήλ

12:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Δύσκολα στο ντέρμπι «Δικεφάλων» ο Μουκουντί | Το χρονοδιάγραμμα για Ζίνι, Περέιρα

12:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Συνελήφθη ο διαβόητος «Φλιτ» με όπλο και ναρκωτικά

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: Πώς ο τρομοκράτης του Μάντσεστερ ριζοσπαστικοποιήθηκε - Ακραία βίντεο, φαντασιώσεις βιασμού και εμμονή με ισλαμική εφαρμογή γνωριμιών

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης: «Δεν μας τρομάζει ο Τσίπρας – Tο έχουμε περάσει, το έχουμε νικήσει»

11:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αγωνία για Ντέσερς, τι συμβαίνει με Ρενάτο και Πελίστρι

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Θαρραλέα καταγγελία από 15χρονη: Συνελήφθη ο πατέρας της για ενδοοικογενειακή βία στη Χερσόνησο

11:46LIFESTYLE

Μαρίνα Σάττι: «Νομίζω πως θέλω να κάνω ένα διάλειμμα»

11:46LIFESTYLE

Η Nova εμπλουτίζει την πλατφόρμα της με την ένταξη του MEGA και του MEGA News!

11:41ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Vodafone - Generation Next: Για πρώτη φορά ο κόσμος του STEM διαθέσιμος σε ειδικά σχολεία

11:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αττική σήμερα - Η πρόγνωση των επόμενων ημερών από την Όλγα Παπαβγούλη

11:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Basketball Champions League: Ξεκίνημα από τη Ρίγα για την ΑΕΚ, εντός έδρας ο Προμηθέας

11:38ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τελευταία ευκαιρία για όσους θέλουν να τρέξουν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

11:32LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το HOTΕΛ ΕΛVIRA έκανε ζημιά στον ανταγωνισμό - Τι έγινε με τις σειρές του ALPHA

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ –Τρεις τραυματίες μία εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι παρά το «πράσινο φως» για τις τοξικολογικές - Τι ζητά

11:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Αόρατος Επισκέπτης» του Πάουλο Οριόλ στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ήταν στους 27 Έλληνες που συνελήφθησαν στο Ισραήλ

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι παρά το «πράσινο φως» για τις τοξικολογικές - Τι ζητά

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

11:26Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πίεση για ΠΑΣΟΚ, κατάρρευση για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά από κόμμα Τσίπρα - Η εκτίμηση του Μέγαρου Μαξίμου

08:35ΚΟΣΜΟΣ

«Έτσι βυθίστηκε ο Τιτανικός»: Η μαρτυρία επιζώντα από το θρυλικότερο ναυάγιο της Ιστορίας

10:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο ξανθός με τα σπαστά ελληνικά στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.- Η σχέση του με τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και η μαρτυρία «κλειδί»

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: Πώς ο τρομοκράτης του Μάντσεστερ ριζοσπαστικοποιήθηκε - Ακραία βίντεο, φαντασιώσεις βιασμού και εμμονή με ισλαμική εφαρμογή γνωριμιών

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο «Αττικόν»: Χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη – Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ακινητοποιήθηκε συρμός στους Αμπελόκηπους – Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

10:04ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι δημιουργοί του ChatGPT αποκάλυψαν 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη

11:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αττική σήμερα - Η πρόγνωση των επόμενων ημερών από την Όλγα Παπαβγούλη

06:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει τον πολιτικό χάρτη η παραίτηση Τσίπρα – Τι σημαίνει για ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ –Οι «εκλεκτοί» που θα στελεχώσουν το νέο κόμμα

08:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα δύο σενάρια για την αύξηση στα όρια ηλικίας

07:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Έχετε μέρος να μείνω;» - Τι είπε ο δράστης πριν τη διπλή δολοφονία - «Κλειδί» η κατάθεση του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη για παραίτηση Τσίπρα: «Αυτό ελπίζουν οι φουκαράδες οι Αριστεροί – Να βρουν έναν αρχηγό»

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Diddy ζήτησε προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Θαρραλέα καταγγελία από 15χρονη: Συνελήφθη ο πατέρας της για ενδοοικογενειακή βία στη Χερσόνησο

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ξένος Vlogger τρώει το πιο «βρώμικο» φαγητό της Ινδίας: Αυτό που έπαθε δεν το περίμενε κανείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ