Σε κρίσιμη καμπή η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Η βαριά βιομηχανία που για δεκαετίες τροφοδοτούσε την ισχύ της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας βρίσκεται σήμερα σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της.

Σε κρίσιμη καμπή η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
Οι προμηθευτές εξαρτημάτων, που κάποτε αποτελούσαν τον αθόρυβο αλλά ζωτικό πυλώνα της ευρωπαϊκής πρωτοκαθεδρίας στην αυτοκίνηση, δοκιμάζονται από ένα εκρηκτικό μείγμα: άνοδο κόστους, αδύναμη ζήτηση, αργοπορημένη προσαρμογή στην ηλεκτροκίνηση και μια Κίνα που αναπτύσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

