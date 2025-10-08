Σε κρίσιμη καμπή η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
Η βαριά βιομηχανία που για δεκαετίες τροφοδοτούσε την ισχύ της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας βρίσκεται σήμερα σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της.
Οι προμηθευτές εξαρτημάτων, που κάποτε αποτελούσαν τον αθόρυβο αλλά ζωτικό πυλώνα της ευρωπαϊκής πρωτοκαθεδρίας στην αυτοκίνηση, δοκιμάζονται από ένα εκρηκτικό μείγμα: άνοδο κόστους, αδύναμη ζήτηση, αργοπορημένη προσαρμογή στην ηλεκτροκίνηση και μια Κίνα που αναπτύσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.
