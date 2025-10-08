Σε κρίσιμη καμπή η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία

Οι προμηθευτές εξαρτημάτων, που κάποτε αποτελούσαν τον αθόρυβο αλλά ζωτικό πυλώνα της ευρωπαϊκής πρωτοκαθεδρίας στην αυτοκίνηση, δοκιμάζονται από ένα εκρηκτικό μείγμα: άνοδο κόστους, αδύναμη ζήτηση, αργοπορημένη προσαρμογή στην ηλεκτροκίνηση και μια Κίνα που αναπτύσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας