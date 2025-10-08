Lamborghini ετοιμάζει και άλλα εκτός δρόμου supercars
Η Lamborghini φαίνεται αποφασισμένη να αποδείξει ότι η έννοια της «τρέλας» στα supercars έχει ακόμα περιθώρια.
Μετά τη θριαμβευτική πορεία των Huracán Sterrato και STO, η ιταλική φίρμα ετοιμάζει μια νέα γενιά «εκρηκτικών» ειδικών εκδόσεων που θα ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.
