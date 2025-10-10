Alfa Romeo Tonale: Νέες τιμές και προσφορές

Η Alfa Romeo ανακοίνωσε νέες τιμές και προωθητικές ενέργειες για την Tonale, καθιστώντας την πιο προσιτή στην κατηγορία των μεσαίων SUV.

Alfa Romeo Tonale: Νέες τιμές και προσφορές
Η γκάμα εξηλεκτρισμένων εκδόσεων ξεκινά από την Hybrid 160 VGT με τιμή €36.900, συνοδευόμενη από όφελος €1.000. Η τετρακίνητη PHEV Q4 Sprint των 280 PS προσφέρεται από €47.135 με συνολικό όφελος €4.500, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία έως 82 χιλιόμετρα και μηδενικό φόρο χρήσης για εταιρικές δηλώσεις.

