Alfa Romeo Tonale: Νέες τιμές και προσφορές
Η Alfa Romeo ανακοίνωσε νέες τιμές και προωθητικές ενέργειες για την Tonale, καθιστώντας την πιο προσιτή στην κατηγορία των μεσαίων SUV.
Η γκάμα εξηλεκτρισμένων εκδόσεων ξεκινά από την Hybrid 160 VGT με τιμή €36.900, συνοδευόμενη από όφελος €1.000. Η τετρακίνητη PHEV Q4 Sprint των 280 PS προσφέρεται από €47.135 με συνολικό όφελος €4.500, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία έως 82 χιλιόμετρα και μηδενικό φόρο χρήσης για εταιρικές δηλώσεις.
