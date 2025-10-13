Η Tesla υποχωρεί στη Γερμανία, οι Κινέζοι εκτοξεύονται

Παρά τη συνολική άνοδο των πωλήσεων αμιγώς ηλεκτρικών (BEV) κατά 32% τον Σεπτέμβριο του 2025, η Tesla κατέγραψε σημαντική πτώση 9,4%, βλέποντας το μερίδιό της να συρρικνώνεται καθώς κινεζικές εταιρείες όπως η BYD και η MG ανεβαίνουν εντυπωσιακά.

