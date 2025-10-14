Zeekr 001: Το νέο ηλεκτρικό που φορτίζει σε 7 λεπτά και αποδίδει 900+ ίππους

Του Γιάννη Σκουφή

Η κινέζικη Zeekr, μέλος του ομίλου Geely, ανεβάζει ξανά τον πήχη στην ηλεκτροκίνηση με το νέο 001.

Πρόκειται για ένα shooting brake με ακραία τεχνολογική εξέλιξη, που υποστηρίζει ταχύτητες φόρτισης έως 1.140 kW και υπόσχεται επαναφόρτιση από το 10 έως το 80% σε μόλις 7 λεπτά. Χρόνος σχεδόν αντίστοιχος με τον ανεφοδιασμό ενός αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης στο πρατήριο.

Το μυστικό κρύβεται στη νέα αρχιτεκτονική των 900V και τη μπαταρία «Golden Brick» των 95,0 kWh. Η αυτονομία φτάνει τα 710 χιλιόμετρα (CLTC), ενώ τα νούμερα των επιδόσεων εντυπωσιάζουν: 0-100 χλμ./ώρα σε 2,83 δευτερόλεπτα με 912 ίππους από δύο ηλεκτροκινητήρες που στέλνουν την ισχύ και στους τέσσερις τροχούς.

Για όσους δίνουν προτεραιότητα στην αυτονομία, διατίθεται και έκδοση με μεγαλύτερη μπαταρία 103,0 kWh (τεχνολογία Qilin της CATL), η οποία προσφέρει έως και 762 χιλιόμετρα, με χρόνο φόρτισης 10 λεπτών για το 10-80%.

01 03 02 03 03 03

Στο εσωτερικό, η πολυτέλεια έχει τον πρώτο λόγο: πανοραμική οροφή με φωτισμό τύπου Starlight, οθόνη infotainment, HUD 39,3 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 13,0 ιντσών και οθόνη 8,0 ιντσών για τους πίσω επιβάτες.

Η Zeekr σχεδιάζει να ξεκινήσει τις παραδόσεις άμεσα, χωρίς ακόμη να έχει αποκαλύψει τις τιμές. Αν μη τι άλλο, πρόκειται για ένα ηλεκτρικό που ανεβάζει τον πήχη τεχνολογικά και πρακτικά κάνοντας την Tesla να μοιάζει «χτεσινή».