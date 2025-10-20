H Ford γιορτάζει τα 50 χρόνια του F-150 με μια σπέσιαλ αγκράφα

Του Γιάννη Σκουφή

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την εμφάνιση του F-150, η Ford συνεργάστηκε με την αμερικανική μεταλλουργική εταιρεία A Cut Above Buckles για να παρουσιάσει κάτι εντελώς διαφορετικό: μια αγκράφα ζώνης, η οποία δεν είναι μόνο συλλεκτική, αλλά και χρηστική, μιας και μπορεί να κρατά με ασφάλεια το κλειδί του αυτοκινήτου.

Η αγκράφα ονομάζεται Truckle και κατασκευάζεται στο χέρι από τον Andy Andrews, πρώην αναβάτη ροντέο και επίσημο κατασκευαστή αγκραφών για την International Rodeo Association. Η Truckle έχει επάνω της χαραγμένο το εμπρός μέρος ενός F-150 του 1975 -έτος που εμφανίστηκε για πρώτη φορά το μοντέλο- ενώ στη θέση της πινακίδας δεσπόζει το λογότυπο της Ford.

Αυτό όμως που κάνει την Truckle ξεχωριστή είναι ότι διαθέτει ένα μεταλλικό στήριγμα στο εσωτερικό της, στο οποίο μπορεί να κουμπώσει το ηλεκτρονικό κλειδί του F-150. Έτσι, ο ιδιοκτήτης μπορεί να φορά το κλειδί του στο ύψος της μέσης και να μην το ψάχνει κάθε φορά.

Η Ford διαβεβαιώνει ότι η είσοδος χωρίς κλειδί παραμένει ενεργή και πως τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου μπορούν να πατηθούν ακόμη και όσο βρίσκεται μέσα στην αγκράφα.

Αν και η δημιουργία αυτή σχεδιάστηκε ειδικά για τον εορτασμό του F-150, η αγκράφα είναι συμβατή με όλα τα κλειδιά των Ford που έχουν κυκλοφορήσει από το 2018 και μετά, συμπεριλαμβανομένων των Mustang και Bronco.

Η τιμή της στις ΗΠΑ ξεκινά από τα 200 δολάρια (περίπου 190 ευρώ) και παρά την ακριβή της τιμή, η πρώτη παρτίδα εξαντλήθηκε γρήγορα και με την A Cut Above να υπόσχεται πως σύντομα θα είναι και πάλι διαθέσιμη.