Οι Alfa Romeo Giulia και Stelvio παίρνουν παράταση ζωής
Η Alfa Romeo αναθεωρεί προσωρινά τη στρατηγική της για την ηλεκτροκίνηση, επιλέγοντας να διατηρήσει στην παραγωγή τις Giulia και Stelvio με κινητήρες εσωτερικής καύσης για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια, δηλαδή έως το 2027.
Αρχικά, τα δύο μοντέλα επρόκειτο να αντικατασταθούν από αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις μέσα στην επόμενη διετία.
