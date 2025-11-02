Η νέα Maserati MCPura έγινε περιπολικό!

Μία ολοκαίνουργια MCPura εντάχθηκε στον στόλο των καραμπινιέρι και αναλαμβάνει την άμεση μεταφορά αίματος και οργάνων σε όλη την Ιταλία.

Η νέα Maserati MCPura έγινε περιπολικό!
Του Γιάννη Σκουφή

Η MCPura είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στον στόλο των καραμπινιέρι και ταυτόχρονα η πρώτη φορά που μία Maserati μπαίνει επίσημα σε αστυνομική υπηρεσία.

Πρόκειται για μια έκδοση ειδικού σκοπού, που έχει εξελιχθεί για την επείγουσα μεταφορά ζωτικών ιατρικών «φορτίων». Αν και η εμφάνισή της τραβά τα βλέμματα, ο ρόλος της είναι απολύτως πρακτικός και ουσιαστικός.

Η βάση της είναι φυσικά η MC20, με πλαίσιο από ανθρακονήματα και τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα V6 Nettuno των 3,0 λίτρων, που αποδίδει 621 ίππους και 730 Nm.

maserati-alfa-159-qv-carabinieri-6.jpg

Συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη οκτώ σχέσεων, με την κίνηση να μεταδίδεται στους πίσω τροχούς. Το βάρος των 1.475 κιλών επιτρέπει ένα 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,9 δεύτερα και τελική ταχύτητα που ξεπερνά τα 320 χλμ./ώρα.

Εξωτερικά, η MCPura φέρει τα διακριτικά των καραμπινιέρι, φώτα έκτακτης ανάγκης στην οροφή και στους προφυλακτήρες, ενώ στο εσωτερικό έχει προστεθεί ειδικός εξοπλισμός για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη μεταφορά αίματος και οργάνων.

maserati-alfa-159-qv-carabinieri-1.jpg

Οι επενδύσεις είναι από μικροΐνες, τα καθίσματα είναι αγωνιστικού τύπου της Sabelt και οι λεπτομέρειες από ανθρακόνημα τονίζουν τον ειδικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Μαζί με την MCPura, οι καραμπινιέρι παρέλαβαν και μια Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio με τον V6 twin-turbo των 2.900 κυβικών και των 520 ίππων, ενισχυμένη ανάρτηση και μπλοκέ μηχανικό διαφορικό.

maserati-alfa-159-qv-carabinieri-5.jpg

Αν και η εμφάνιση τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας, η ουσία βρίσκεται στον ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν αυτά τα αυτοκίνητα: να φτάσουν γρήγορα εκεί όπου κάθε δευτερόλεπτο μετράει.

