Κινέζικος κινητήρας βενζίνης πετυχαίνει ρεκόρ θερμοδυναμικής απόδοσης
Μπορεί η αυτοκινητοβιομηχανία να κινείται με ταχύτητα προς την ηλεκτροκίνηση ωστόσο η Κίνα δείχνει ότι ο κλασικός κινητήρας βενζίνης δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη.
Η Chery παρουσίασε έναν νέο τετρακύλινδρο σύνολο βενζίνης που υπόσχεται θερμοδυναμική απόδοση 48%, επίπεδο που μέχρι σήμερα πλησίαζαν μόνο οι πιο προηγμένοι diesel.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
