Σαμσουνσπόρ: Τρόμος για παίκτη των Τούρκων λίγο πριν την ΑΕΚ - Άρπαξε φωτιά το αμάξι που οδηγούσε

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα Μέσα της Τουρκίας, ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός είχε επιστρέψει στην Σαμψούντα με το αεροπλάνο και στο αεροδρόμιο της πόλης αποφάσισε να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο για να επιστρέψει, μαζί με την οικογένειά του στην οικία τους.

Ωστόσο, έπειτα από λίγα χιλιόμετρα, η οικογένεια του 25χρονου άσου έζησε τον απόλυτο εφιάλτη, καθώς το αμάξι που οδηγούσε ο Άντονι Μουσάμπα τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο νεαρός άσος έκανε αμέσως στην άκρη και όλοι οι επιβαίνοντες αποχώρησαν με ασφάλεια.

? Samsunspor'un yıldızı Musaba'nın kullandığı otomobil seyir halindeyken alev aldı.



? Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.



Musaba'nın ailesiyle birlikte araçta oldukları ve… pic.twitter.com/YDwDjKYmbd — Fanatik (@fanatikcomtr) December 8, 2025

Όπως τονίζεται στον Τύπο της γειτονικής χώρας, ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που άρπαξε φωτιά το αυτοκίνητο, παρά μόνο πως αυτή ξέσπασε στον κινητήρα και γι’ αυτό φούντωσε άμεσα. Μάλιστα, το αμάξι καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ ο άσος της Σαμσουνσπορ με την οικογένειά του αποχώρησε από το σημείο με ταξί.

Samsunsporlu Anthony Musaba’nın kiraladığı araç, motor kısmından alev aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, Musaba herhangi bir yara almadan kurtuldu.



?Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan evine gitmek için kiraladığı araca binen Musaba, yolda ilerlerken bir süre sonra motor… pic.twitter.com/5cBQnzmFpF — Sporx (@sporx) December 8, 2025

