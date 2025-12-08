Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη Super League και τη δράση στην Ευρώπη
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (08/12).
Με την αναμέτρηση Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Super League. Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, με ώρα έναρξης στις 18:00 και μετάδοση από το Novasports Prime.
Ακόμα, δράση υπάρχει και στην Greek Handball Premier, όπου στις 16:45 ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (08/12):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
16:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Πίζα – Πάρμα
Serie A 2025-26
16:45
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Greek Handball Premier
18:00
Novasports Prime
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
Stoiximan Super League 2025-26
18:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Μαχητές Πειραματικό - Κόροιβος Αμαλιάδας
EliteLeague
19:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Ουντινέζε – Τζένοα
Serie A 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Βίρτους Μπολόνια – Ντερτόνα
Lega Basket Serie A 2025-26
19:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΑΟ Ηλυσιακός – Μαρκόπουλο
Α1 Γυναικών VolleyLeague
20:00
Novasports Prime
Monday Football Club
Εκπομπή
21:30
Novasports Prime
Προεπισκόπηση Premier League
Επεισόδιο: 15η Αγωνιστική
21:30
Novasports Start
Μάλαγα – Σαραγόσα
Ποδόσφαιρο
21:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Μπράκλεϊ – Μπέρτον
Emirates FA Cup 2025-26
21:45
COSMOTE SPORT 1 HD
Τορίνο – Μίλαν
Serie A 2025-26
22:00
Novasports Premier League
Γουλβς - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League 2025/26
22:00
Novasports 1HD
Οσασούνα – Λεβάντε
La Liga EA Sports 2025/26
22:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Βιτόρια Γκιμαράες - Ζιλ Βισέντε
Liga Portugal Betclic 2025-26
02:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Φοίνιξ Σανς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια