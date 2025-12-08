Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τη Super League και τη δράση στην Ευρώπη

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (08/12).

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Με την αναμέτρηση Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Super League. Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, με ώρα έναρξης στις 18:00 και μετάδοση από το Novasports Prime.

Ακόμα, δράση υπάρχει και στην Greek Handball Premier, όπου στις 16:45 ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (08/12):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

16:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Πίζα – Πάρμα

Serie A 2025-26

16:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Greek Handball Premier

18:00

Novasports Prime

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

Stoiximan Super League 2025-26

18:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μαχητές Πειραματικό - Κόροιβος Αμαλιάδας

EliteLeague

19:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Ουντινέζε – Τζένοα

Serie A 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Βίρτους Μπολόνια – Ντερτόνα

Lega Basket Serie A 2025-26

19:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΑΟ Ηλυσιακός – Μαρκόπουλο

Α1 Γυναικών VolleyLeague

20:00

Novasports Prime

Monday Football Club

Εκπομπή

21:30

Novasports Prime

Προεπισκόπηση Premier League

Επεισόδιο: 15η Αγωνιστική

21:30

Novasports Start

Μάλαγα – Σαραγόσα

Ποδόσφαιρο

21:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Μπράκλεϊ – Μπέρτον

Emirates FA Cup 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 1 HD

Τορίνο – Μίλαν

Serie A 2025-26

22:00

Novasports Premier League

Γουλβς - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Premier League 2025/26

22:00

Novasports 1HD

Οσασούνα – Λεβάντε

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Βιτόρια Γκιμαράες - Ζιλ Βισέντε

Liga Portugal Betclic 2025-26

02:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Φοίνιξ Σανς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

