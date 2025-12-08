Champions League, Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Ο αγώνας δρόμου του Ρέτσου και το φρένο Μεντιλίμπαρ

Ο Έλληνας αμυντικός ήθελε πολύ να ταξιδέψει με την αποστολή στο Καζακστάν, καθώς είναι ο μοναδικός παίκτης του φετινού ρόστερ που έχει αγωνιστεί στο συγκεκριμένο γήπεδο, από το παιχνίδι με την Αστάνα το 2016.

Παρά την έντονη θέλησή του, ο Ρέτσος δεν κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί. Προσπάθησε να ανεβάσει ρυθμούς στις τελευταίες προπονήσεις, όμως η κατάστασή του δεν του επιτρέπει ακόμη να επιστρέψει με ασφάλεια στη δράση.

Γι’ αυτόν τον λόγο, όπως αναφέρει και η εφημερίδα «ΦΩΣ», ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να μην πάρει κανένα ρίσκο, φοβούμενος το ενδεχόμενο νέας υποτροπής. Ο Βάσκος τεχνικός έβαλε… φρένο στον παίκτη, δίνοντας προτεραιότητα στην πλήρη αποθεραπεία του.

Οι εκτιμήσεις για τον χρόνο επανόδου του δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες. Όπως όλα δείχνουν, δύσκολα ο Ρέτσος θα προλάβει να αγωνιστεί ξανά σε ματς του Ολυμπιακού μέσα στο 2025. Η επιστροφή του υπολογίζεται για τις αρχές του 2026, με πιθανότερο σενάριο να επανεμφανιστεί στο Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ.

