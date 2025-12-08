Κίνα: Το εμπορικό πλεόνασμα ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 τρισ. δολάρια

Η Κίνα προσέλκυσε την προσοχή του κόσμου τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ανακοίνωσε ότι το εμπορικό της πλεόνασμα σε αγαθά και υπηρεσίες είχε φτάσει σχεδόν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια , ένα πλεόνασμα εξαγωγών έναντι εισαγωγών που καμία χώρα δεν είχε φτάσει ποτέ. Η Κίνα έχει ξεπεράσει πλέον αυτό το ορόσημο σε μόλις 11 μήνες φέτος. Η τελωνειακή υπηρεσία της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα (8/12) ότι το συσσωρευμένο εμπορικό πλεόνασμα της χώρας έφτασε τα 1,08 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τον Νοέμβριο.



Οι δασμοί που επέβαλε ο Πρόεδρος Τραμπ στην Κίνα έχουν προκαλέσει μείωση των κινεζικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ κατά σχεδόν το ένα πέμπτο. Ωστόσο, η Κίνα έχει περιορίσει τις αγορές αμερικανικής σόγιας και άλλων προϊόντων σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό, συνεχίζοντας να πουλάει στις ΗΠΑ τρεις φορές περισσότερα από όσα αγοράζει, γράφουν οι New York Times.

China’s trade surplus tops $1tn for first time https://t.co/oViawEpRZN — Financial Times (@FT) December 8, 2025

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας, ύψους 111,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τον Νοέμβριο ήταν το τρίτο μεγαλύτερο που είχε καταγραφεί ποτέ σε έναν μόνο μήνα. Το συνολικό πλεόνασμα κατά τους πρώτους 11 μήνες του έτους είναι αυξημένο κατά 21,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Η Κίνα έχει αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις της σε άλλες χώρες. Από αυτοκίνητα μέχρι ηλιακούς συλλέκτες και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, ένα τσουνάμι κινεζικών εξαγωγών κατακλύζει τη Νοτιοανατολική Ασία, την Αφρική, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες και άλλοι εξαγωγείς σε παραδοσιακές μεταποιητικές δυνάμεις όπως η Γερμανία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα χάνουν πελάτες από Κινέζους ανταγωνιστές. Εργοστάσια σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Ινδονησία και η Νότια Αφρική αναγκάστηκαν να περιορίσουν την παραγωγή ή ακόμα και να κλείσουν, καθώς αγωνίζονται να ανταποκριθούν στις χαμηλές τιμές της Κίνας.

Οι κινεζικές εταιρείες έχουν μεταφέρει την τελική συναρμολόγηση των προϊόντων τους στη Νοτιοανατολική Ασία , το Μεξικό και την Αφρική, οι οποίες στη συνέχεια αποστέλλουν τελικά προϊόντα στις ΗΠΑ. Αυτό τους επέτρεψε να παρακάμψουν εν μέρει τους δασμούς του Τραμπ σε προϊόντα που προέρχονται απευθείας από την Κίνα.

Η Κίνα πουλάει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση διπλάσια ποσότητα από ό,τι αγοράζει. Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας με την περιοχή έχει διευρυνθεί σημαντικά φέτος. Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι το νόμισμα της Κίνας έχει παραμείνει αδύναμο τα τελευταία χρόνια έναντι πολλών άλλων νομισμάτων, ιδίως του ευρώ. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι τιμές μειώνονται στην Κίνα, ενώ αυξάνονται στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Η αδυναμία του κινεζικού νομίσματος, του γιουάν, έχει βοηθήσει στην τόνωση των εξαγωγών της. Περισσότερο από το ένα δέκατο της κινεζικής οικονομίας αποτελείται πλέον από το εμπορικό της πλεόνασμα σε μεταποιημένα προϊόντα. Η Ευρώπη έχει νιώσει έντονα το πλήγμα.

«Με το γουάν υποτιμημένο κατά 30% έναντι του ευρώ, πιθανώς και περισσότερο, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να ανταγωνιστεί τους Κινέζους κατασκευαστές, ακόμη και αν η Ευρώπη κάνει όλα τα σωστά πράγματα που χρειάζεται όσον αφορά στην απελευθέρωση, τη μείωση των τιμών ενέργειας και τη δημιουργία μιας πραγματικά ενοποιημένης αγοράς», δήλωσε ο Γενς Έσκελουντ, πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα.

China's exports topped forecasts in November, driven by a surge in shipments to non-US markets as manufacturers deepen trade ties with the rest of the world in light of President Trump's prohibitively high tariffs https://t.co/eiunVsCE61 — Reuters (@Reuters) December 8, 2025

Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας σε εργοστασιακά προϊόντα είναι ακόμη μεγαλύτερο ως μερίδιο της οικονομίας της από ό,τι είχαν οι ΗΠΑ τα χρόνια αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι περισσότερες άλλες βιομηχανικές χώρες είχαν μετατραπεί σε ερείπια· ή κατά τα πρώτα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν σε ειρήνη και παρήγαγαν πολιτικά αγαθά ενώ η Ευρώπη βρισκόταν σε πόλεμο.

Κορυφαίοι ηγέτες του ΔΝΤ, το οποίο παρακολουθεί τις οικονομίες με στόχο την πρόληψη κρίσεων, πραγματοποιούν την ετήσια επίσκεψή τους στην Κίνα αυτή την εβδομάδα για να επανεξετάσουν τις νομισματικές και οικονομικές πολιτικές και αναμένεται να ανακοινώσουν μια προκαταρκτική σύνοψη των ευρημάτων τους την Τετάρτη (10/12).

Ένας αυξανόμενος αριθμός οικονομολόγων και επιχειρηματικών ηγετών,ανάμεσά τυς πρώην ανώτεροι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας της Κίνας, καλούν το Πεκίνο να αφήσει το γουάν να αυξηθεί σε αξία έναντι του δολαρίου και άλλων νομισμάτων. Για την Κίνα, ένα ισχυρότερο γουάν θα έκανε αγαθά όπως η βενζίνη, τα γαλλικά κρασιά ή τα ιαπωνικά καλλυντικά φθηνότερα στην εισαγωγή. Οι εξοικονομήσεις σε τέτοιες αγορές θα άφηναν τα νοικοκυριά της Κίνας με περισσότερα χρήματα για να ξοδέψουν σε κινεζικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως γεύματα σε εστιατόρια, εισιτήρια για συναυλίες και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

China's foreign trade in goods has sustained strong resilience with steady growth in the first 11 months of 2025 despite external headwinds, official data showed on Monday https://t.co/I5Qcw44rwk pic.twitter.com/CTXxcw4jOX — China Xinhua News (@XHNews) December 8, 2025

Η αναζωογόνηση των καταναλωτικών δαπανών στην Κίνα είναι ένας από τους κορυφαίους στόχους των ηγετών του Πεκίνου. Ωστόσο, αν επιτραπεί στο γουάν να ενισχυθεί, θα υπάρξει και κόστος για την Κίνα. Ένα ισχυρότερο γουάν θα έβλαπτε τους εξαγωγείς της Κίνας. Τα δολάρια που κερδίζουν πουλώντας αγαθά σε ξένες αγορές θα τους απέφεραν λιγότερα γουάν για να πληρώσουν τους εργαζόμενους και άλλα έξοδα. Τα εργοστάσια δημιουργούν εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Κίνα και ένα ισχυρότερο γουάν θα μπορούσε να επιβραδύνει τον ρυθμό με τον οποίο άλλες χώρες μεταφέρουν την παραγωγή στην Κίνα.

Η επιτυχία των εξαγωγών της Κίνας έχει επίσης χρηματοδοτήσει μια άνθηση στην τεχνολογική καινοτομία και έχει δώσει στο Πεκίνο τους πόρους για να βοηθήσει άλλες αυταρχικές χώρες όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ιδίως τη Ρωσία , τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν. Η Κίνα προσπαθεί να διατηρήσει το εμπορικό της πλεόνασμα πιέζοντας άλλες χώρες να μην εγείρουν εμπορικά εμπόδια. «Ο προστατευτισμός δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα που προκαλούνται από την παγκόσμια βιομηχανική αναδιάρθρωση, αλλά μόνο θα επιδεινώσει το διεθνές περιβάλλον για το εμπόριο», δήλωσε την Πέμπτη ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Γαλλίας Eμανουέλ Μακρόν.

Ορισμένοι Κινέζοι οικονομολόγοι, ωστόσο, λένε ότι η Κίνα πρέπει κάποια μέρα να αποδεχτεί ένα μικρότερο εμπορικό πλεόνασμα για να βοηθήσει τους καταναλωτές της που υποφέρουν εδώ και καιρό. «Για να επεκτείνει η Κίνα την εγχώρια ζήτηση, είναι απαραίτητο να ελαχιστοποιήσει το εμπορικό πλεόνασμα και στο μέλλον μπορεί ακόμη και να χρειαστεί να εξετάσει το ενδεχόμενο διατήρησης εμπορικού ελλείμματος», δήλωσε σε ομιλία του τον περασμένο μήνα ο Ζανγκ Τζουν, κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Φουντάν στη Σαγκάη.

