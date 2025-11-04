Politico: Τι θα συμβεί αν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει τους δασμούς του Τραμπ παράνομους

Οι αντίπαλοι των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την «Ημέρα της Απελευθέρωσης» επιτέλους θα έχουν την ευκαιρία να δουν την υπόθεσή τους στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Και ενώ οι δικαστές μπορεί να μην αποφανθούν για κάποιο χρονικό διάστημα, οι ερωτήσεις τους θα μπορούσαν να προσφέρουν ενδείξεις για την κατεύθυνσή τους στην ιστορική υπόθεση.

Την Τετάρτη (5/11), το Ανώτατο Δικαστήριο θα ακούσει τους ενάγοντες - δώδεκα πολιτείες που διοικούνται από τους Δημοκρατικούς και δύο ομάδες ιδιωτικών εταιρειών από τη μία - και την κυβέρνηση Τραμπ από την άλλη. Κάθε πλευρά θα έχει 40 λεπτά για να παρουσιάσει τα επιχειρήματά της και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει ερωτήσεις από τους εννέα δικαστές.

Το δικαστήριο έχει στη συνέχεια προθεσμία μέχρι το τέλος της θητείας του τον επόμενο Ιούλιο για να εκδώσει απόφαση, αν και ορισμένοι από τους δικηγόρους που άσκησαν τις αρχικές υποθέσεις ελπίζουν ότι θα κινηθεί ταχύτερα, δεδομένου του πραγματικού αντίκτυπου που θα έχει η απόφαση. «Είναι πολύ λογικό να περιμένουμε ότι αυτό θα αποφασιστεί πριν από το τέλος του έτους, αν όχι πολύ, πολύ περισσότερο πριν από αυτό», λέει ο Τζέφρι Σουάμπ, ανώτερος σύμβουλος στο Liberty Justice Center, μια δικηγορική εταιρεία συνταγματικών δικαιωμάτων που εκπροσωπεί εταιρείες στην υπόθεση.

Τρία ομοσπονδιακά δικαστήρια αποφάνθηκαν κατά της χρήσης από τον Τραμπ ενός 50ετούς νόμου έκτακτης ανάγκης για την επιβολή «αμοιβαίων» δασμών, τους οποίους στη συνέχεια εφάρμοσε για να συνάψει εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ, την Ιαπωνία και άλλους εταίρους. Η υπόθεση δεν αφορά τους τομεακούς δασμούς σε προϊόντα όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο ή τα αυτοκίνητα, τα οποία έχουν επίσης αποτελέσει μέρος των διαπραγματεύσεων, αλλά επιβλήθηκαν βάσει διαφορετικής νομικής αρχής που δεν αμφισβητείται. Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφανθεί ότι οι δασμοί που ανακοίνωσε ο Τραμπ τον Απρίλιο είναι παράνομοι, θα καταρρεύσουν αυτές οι συμφωνίες; Ακολουθούν αναλυτικά οι κίνδυνοι για κάθε χώρα:

Ηνωμένες Πολιτείες

Εκτίμηση κινδύνου: Πολλοί νομικοί εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το Ανώτατο Δικαστήριο να άρει τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ βάσει του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA), ενός νόμου περί κυρώσεων του 1977 που εξουσιοδοτεί τον Τραμπ να «ρυθμίζει» τις εισαγωγές, αλλά δεν επιτρέπει ρητά τους δασμούς.

Δεν συμφωνούν όλοι, υποστηρίζοντας ότι το δικαστήριο, υπό την ηγεσία των συντηρητικών, είναι πιθανό να υποστηρίξει την άποψη της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο πρόεδρος έχει ευρεία εξουσία να διεξάγει εξωτερικές υποθέσεις και ότι η επιτακτική ανάγκη υπερισχύει οποιωνδήποτε ανησυχιών σχετικά με την υπέρβαση της εκτελεστικής εξουσίας που έχει εκφράσει το δικαστήριο σε προηγούμενες υποθέσεις.

Στρατηγική αντιμετώπισης: Στο χειρότερο σενάριο για την κυβέρνηση, το Ανώτατο Δικαστήριο θα καταργούσε όλους τους δασμούς και θα την διέταζε να επιστρέψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε δασμούς που καταβλήθηκαν από εταιρείες και ιδιώτες. Αλλά ακόμη και σε αυτό το σενάριο, ο Τραμπ μπορεί να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει άλλες αρχές για να αναδημιουργήσει τους δασμούς, συμπεριλαμβανομένου του Άρθρου 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974. Αυτή η διάταξη θα μπορούσε να επιτρέψει στον πρόεδρο να επιβάλει μια «επιβάρυνση» 15% στις παγκόσμιες εισαγωγές για έως και 150 ημέρες, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Cato, ένα φιλελεύθερο think tank.

Ο Τραμπ θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου για να διατηρήσει σε ισχύ τυχόν δασμούς του Άρθρου 122 για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα - μια δύσκολη υπόθεση ακόμη και σε ένα Κογκρέσο υπό την ηγεσία Ρεπουμπλικανών. Ωστόσο, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη διάταξη ως προσωρινό μέτρο, ενώ διερευνά άλλες επιλογές. Σε αυτές περιλαμβάνεται το Άρθρο 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974 , το οποίο χρησιμοποίησε κατά την πρώτη του θητεία για να επιβάλει εκτεταμένους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα και πρόσφατα έθεσε σε εφαρμογή κατά της Βραζιλίας. Σε αντίθεση με τον IEEPA, τον οποίο ο Τραμπ πιστεύει ότι απλώς του επιτρέπει να κηρύξει διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την επιβολή δασμών, το Άρθρο 301 απαιτεί επίσημη έρευνα για το εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστεί ζημία από μια αθέμιτη πρακτική εξωτερικού εμπορίου.

Oι δασμοί Τραμπ προκάλεσαν αναστάτωση στις αγορές και το παγκόσμιο εμπόριο Associated Press

Ωστόσο, ο Τραμπ θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιήσει αυτές τις έρευνες - και την έμμεση απειλή δασμών - για να πιέσει εμπορικούς εταίρους όπως η ΕΕ να επιβεβαιώσουν τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν ήδη συνάψει μαζί του. Ο Τραμπ θα μπορούσε επίσης να ξεκινήσει πρόσθετες τομεακές έρευνες βάσει του Άρθρου 232 του Νόμου περί Εμπορικής Επέκτασης του 1962 , μιας διάταξης που επιτρέπει στον πρόεδρο να περιορίζει τις εισαγωγές που κρίνονται ότι αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια. Έχει εφαρμόσει αυτό το μέτρο κατά την πρώτη και δεύτερη θητεία του για να επιβάλει δασμούς σε χάλυβα, αλουμίνιο, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, χαλκό, ξυλεία, έπιπλα και βαρέα φορτηγά.

Σε μια παραλλαγή, έχει χρησιμοποιήσει μια συνεχιζόμενη έρευνα για τις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων για να πιέσει τις εταιρείες να επενδύσουν περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες και να μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων. Έχει επίσης χρησιμοποιήσει την απειλή δασμών στους ημιαγωγούς για να ωθήσει χώρες και εταιρείες σε παραχωρήσεις, χωρίς ακόμη να επιβάλει δασμούς. Το Υπουργείο Εμπορίου έχει άλλες συνεχιζόμενες έρευνες βάσει του Άρθρου 232 για επεξεργασμένα κρίσιμα ορυκτά, κινητήρες αεροσκαφών και αεριωθούμενων, πολυπυρίτιο, συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ανεμογεννήτριες, ρομποτική και βιομηχανικά μηχανήματα, καθώς και ιατρικά εφόδια.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Εκτίμηση κινδύνου: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βασίζεται στο Ανώτατο Δικαστήριο για να τη σώσει από τον βασικό δασμό 15% του Τραμπ, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι αν οι αμερικανικοί δασμοί δεν επιβληθούν από την μπροστινή πόρτα, θα επιβληθούν από το παράθυρο. «Ακόμα και μια καταδίκη ή μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι αυτοί οι αμοιβαίοι δασμοί είναι παράνομοι δεν σημαίνει αυτόματα ότι καταργούνται», δήλωσε πρόσφατα στους Ευρωπαίους νομοθέτες η κορυφαία εμπορική αξιωματούχος της ΕΕ, Sabine Weyand . «Υπάρχουν και άλλες διαθέσιμες νομικές βάσεις».

Ο Τραμπ επικαλέστηκε την IEEPA για να επιβάλει τον βασικό δασμό στο ευρωπαϊκό μπλοκ των 27 κρατών-μελών. Ωστόσο, οι Βρυξέλλες ανησυχούν περισσότερο για τους τομεακούς δασμούς που έχει επιβάλει ο Τραμπ σε φαρμακευτικά προϊόντα, αυτοκίνητα και χάλυβα χρησιμοποιώντας άλλες νομικές οδούς - κυρίως έρευνες του Άρθρου 232 - που δεν αποτελούν αντικείμενο της υπόθεσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Στρατηγική αντιμετώπισης: Οι Βρυξέλλες βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία ελέγχου της ζημιάς, προσπαθώντας να μην περιπλέξουν πολύ την κατάσταση με την Ουάσινγκτον και εστιάζοντας στην εφαρμογή της συμφωνίας στην οποία κατέληξε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο θέρετρο γκολφ Turnberry του Τραμπ στη Σκωτία τον Ιούλιο - και η οποία μετατράπηκε σε μια κοινή δήλωση τον επόμενο μήνα.

Το κρίσιμο είναι ότι η ΕΕ ισχυρίζεται ότι έχει κλειδώσει έναν «ολοκληρωτικό» δασμό 15% στις περισσότερες εξαγωγές -επομένως, ακόμη και αν το Ανώτατο Δικαστήριο απορρίψει τους καθολικούς δασμούς του Τραμπ, θα υποστήριζε ότι το ανώτατο όριο θα πρέπει να εξακολουθεί να ισχύει. «Ακόμα κι αν καταργηθούν όλοι οι δασμοί IEEPA, η ΕΕ θα είχε συμφέρον να διατηρήσει τη συμφωνία», δήλωσε στο POLITICO ο Ignacio García Bercero, ο οποίος υπήρξε υπεύθυνος της Επιτροπής για τις εμπορικές συνομιλίες της με τις ΗΠΑ. Η Επιτροπή βρίσκεται επίσης σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ για να εξασφαλίσει περαιτέρω δασμολογικές απαλλαγές για ευαίσθητους τομείς, όπως τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα πρέπει να εγκρίνει τη συμφωνία Turnberry, υιοθετεί μια πιο επιθετική γραμμή σχετικά με αυτό που πολλοί νομοθέτες έχουν επικρίνει ως μονομερή εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ: Θέλει να προσθέσει μια ρήτρα «λήξης» που θα περιορίζει ουσιαστικά τις εμπορικές παραχωρήσεις της ΕΕ κατά τη διάρκεια της θητείας του Τραμπ. Ωστόσο, οι χώρες της ΕΕ έχουν απορρίψει αυτή την ιδέα, λέγοντας ότι οι συμφωνίες που έχουν συμφωνηθεί πρέπει να γίνονται σεβαστές.

Η ΕΕ προσκάλεσε τον Υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ στη συνάντηση των υπουργών Εμπορίου στις Βρυξέλλες στις 24 Νοεμβρίου. Η έμφαση θα δοθεί στη διαβεβαίωσή του ότι η νομοθεσία για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας θα ψηφιστεί και στην απόκρουση των αμερικανικών κατηγοριών ότι η επιχειρηματική ρύθμιση της ΕΕ εισάγει διακρίσεις .

Ηνωμένο Βασίλειο

Εκτίμηση κινδύνου: Σε περίπτωση που το Ανώτατο Δικαστήριο καταργήσει τους καθολικούς δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, η Βρετανία δεν θα είναι απαλλαγμένη από την ευθύνη. Το Λονδίνο μπορεί να είχε εξασφαλίσει έναν ευνοϊκό βασικό συντελεστή 10% με την Ουάσινγκτον τον Μάιο - αλλά αυτό φτάνει μέχρι ένα σημείο.

Αυτή η προστασία δεν επεκτείνεται στους δασμούς χάλυβα και αυτοκινήτων του Άρθρου 232 του Τραμπ, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ. Σύμφωνα με την τρέχουσα συμφωνία, η Βρετανία λαμβάνει προτιμησιακούς δασμούς στις εξαγωγές αυτοκινήτων της, καθώς και μείωση 50% στον παγκόσμιο δασμολογικό συντελεστή χάλυβα.

Εάν η Βρετανία προσπαθούσε να επαναδιαπραγματευτεί τους βασικούς δασμούς της, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν γρήγορα να αντιδράσουν αποσύροντας αυτές τις προτιμησιακές συμφωνίες και να υιοθετήσουν μια πιο σκληρή γραμμή στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις που καλύπτουν τους δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα και το ουίσκι.

Στρατηγική αντιμετώπισης: Το Ηνωμένο Βασίλειο προχωρά στις διαπραγματεύσεις του με την κυβέρνηση Τραμπ για άλλα μέρη της συμφωνίας, παρά την συνεχιζόμενη δικαστική υπόθεση. Βρετανοί αξιωματούχοι θα πετάξουν στην Ουάσινγκτον στα μέσα Νοεμβρίου για να προωθήσουν τις συνομιλίες, λίγο πριν ο Εμπορικός Εκπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ φθάσει στο Λονδίνο στις 24 Νοεμβρίου.«Δεν νομίζω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ή άλλοι θα επιχειρούσαν να επαναδιαπραγματευτούν εξαρχής, ίσως μάλιστα δούμε κάποιες δημόσιες δηλώσεις που να λένε ότι σκοπεύουμε να τηρήσουμε τη συμφωνία», δήλωσε ο Σαμ Λόου, Βρετανός ειδικός σε θέματα εμπορίου και συνεργάτης στην εταιρεία συμβούλων Flint Global. «Υπάρχει πολύ μεγάλο ρίσκο στην προσπάθεια να ανοίξει ξανά εξαρχής το θέμα, δεδομένου ότι θα μπορούσε να προκαλέσει αντιπαράθεση με τον Τραμπ».

Εν τω μεταξύ, το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει να ενισχύσει τους εμπορικούς του δεσμούς με άλλα έθνη. Προχώρησε σε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Ινδία το καλοκαίρι, επαναδιαπραγματεύεται πτυχές των εμπορικών του σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζει να κλείσει εμπορική συμφωνία με ένα οικονομικό μπλοκ έξι κρατών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τις επόμενες εβδομάδες. Το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να διατηρήσει την τρέχουσα συμφωνία του με τις ΗΠΑ, ακόμη και αν οι νομικές προκλήσεις αποδυναμώσουν το ευρύτερο δασμολογικό καθεστώς του Τραμπ.

Κίνα

Εκτίμηση κινδύνου: Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ ολοκλήρωσε τη συνάντησή του με τον Tραμπ στη Νότια Κορέα την περασμένη εβδομάδα με τη δέσμευση των ΗΠΑ να μειώσουν κατά το ήμισυ τον «έκτακτο» δασμό 20% που επιβλήθηκε τον Μάρτιο για να τιμωρηθεί το Πεκίνο για τον ρόλο του στην επιδημία οπιοειδών στις ΗΠΑ . Μια πιθανή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που θα ανέτρεπε τους εναπομείναντες «έκτακτους» δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές - το υπόλοιπο του δασμού φαιντανύλης και τον «βασικό» δασμό 10% που προστέθηκε τον Απρίλιο - θα άφηνε το Πεκίνο με έναν μέσο δασμολογικό συντελεστή 25%.

Οι δικαστές θα ελέγξουν τη θέση της κυβέρνησης ότι οι δασμοί IEEPA είναι νομικά ορθοί επειδή αποτελούν δικαιολογημένη ρύθμιση των εισαγωγών. Ωστόσο, δεν είναι εγγυημένη μια γενική απόφαση σχετικά με τους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι πιθανό να λάβει μια δυαδική απόφαση, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ότι οι δασμοί για το εμπορικό έλλειμμα είναι παράνομοι, αλλά οι δασμοί για τη φαιντανύλη είναι νόμιμοι», δήλωσε ο Peter Harrell, πρώην ανώτερος διευθυντής διεθνών οικονομικών στην κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν.

Tραμπ και Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα AP

Η κινεζική πρεσβεία αρνήθηκε να σχολιάσει το πώς το Πεκίνο θα μπορούσε να αντιδράσει σε μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ υπέρ της Κίνας. Ωστόσο, αυτό θα σηματοδοτούσε μια συμβολική νίκη για την κινεζική κυβέρνηση, της οποίας ο υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι την έχει χαρακτηρίσει ως έκφραση «ακραίου εγωισμού».

Στρατηγική αντιμετώπισης: Οι πανηγυρισμοί στο Πεκίνο σχετικά με μια πιθανή ανάκληση οποιουδήποτε από αυτούς τους δασμούς μπορεί να είναι βραχύβιοι. Κι αυτό γιατί ο Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλά άλλα εμπορικά όπλα, ακόμη και αν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει τους δασμούς παράνομους.

Η κυβέρνησή του άφησε να εννοηθεί ότι προετοιμάζει πιθανές αντικαταστάσεις των δασμών IEEPA με την ανακοίνωση του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα σχετικά με έρευνες του Άρθρου 301 για την τήρηση της εμπορικής συμφωνίας Φάσης Ένα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Διεξάγει επίσης έρευνες του Άρθρου 232, με στόχο τον προσδιορισμό απειλών για την εθνική ασφάλεια, για εισαγωγές που κυριαρχούνται από την Κίνα, συμπεριλαμβανομένων φαρμακευτικών προϊόντων, κρίσιμων ορυκτών και ανεμογεννητριών.

«Υπάρχουν άφθονες ευκαιρίες για την κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει άλλα νομικά μέσα σε περίπτωση που καταργηθούν οι δασμοί IEEPA», δήλωσε η Emily Kilcrease, πρώην αναπληρώτρια βοηθός εκπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ και υπό τον Μπάιντεν. Η έρευνα για τη συμφωνία Φάσης Ένα είναι ήδη ενεργή και «θα τους επιτρέψει να αντιδράσουν αρκετά γρήγορα σε περίπτωση που το Ανώτατο Δικαστήριο αποφανθεί κατά της κυβέρνησης», δήλωσε σε ενημέρωση του Κέντρου για μια Νέα Αμερικανική Ασφάλεια.

Καναδάς

Εκτίμηση κινδύνου: Είναι μια κατάσταση όπου και οι δύο πλευρές χάνουν.

Ο Τραμπ κατηγόρησε προληπτικά μια τοπική κυβέρνηση ότι χρησιμοποίησε τον Ρόναλντ Ρίγκαν ως όπλο σε μια διαφήμιση για να επηρεάσει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Το διαφημιστικό σποτ των 60 δευτερολέπτων ξεκίνησε στα αμερικανικά δίκτυα στις 16 Οκτωβρίου για να μεταφέρει ένα μήνυμα κατά του εμπορικού πολέμου στις Ρεπουμπλικανικές περιφέρειες και όχι σε εννέα δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Εξόργισε τον Τραμπ αρκετά ώστε να τερματίσει τις εμπορικές συνομιλίες οκτώ ημέρες αργότερα. Στη συνέχεια, ορκίστηκε να αυξήσει τα επίπεδα των δασμών κατά 10% ως αντίποινα.

Αν το δικαστήριο ταχθεί υπέρ του Τραμπ, αυτό θα δικαιολογήσει μια παρόρμηση χρήσης του IEEPA για την αύξηση των συντελεστών χωρίς την ανάγκη ευρημάτων ή έρευνας. Και αν το δικαστήριο αποφανθεί κατά του προέδρου, η Οτάβα θα πρέπει να προετοιμαστεί για μεγαλύτερη οργή του Τραμπ για τη διαφήμιση. Οι ΗΠΑ αύξησαν τον δασμολογικό συντελεστή IEEPA στον Καναδά στο 35% από 25% τον Ιούλιο, επικαλούμενες την αποτυχία καταπολέμησης της διακίνησης φαιντανύλης κατά μήκος των βόρειων συνόρων. Αυτός ο συντελεστής 35% εξαιρεί την υποσχεθείσα αύξηση 10% ως ανταποδοτικό μέτρο, δεν έχει εκδοθεί εκτελεστικό διάταγμα. Δεν είναι σαφές ποια νομική εξουσία θα χρησιμοποιήσει ο Τραμπ εάν η δηλωμένη συλλογιστική του είναι να τιμωρήσει τον Καναδά για μια διαφήμιση σχετικά με την προειδοποίηση του Ρίγκαν για τον προστατευτισμό.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έχει χαρακτηρίσει τους δασμούς IEEPA « παράνομους και αδικαιολόγητους ». Και μπόρεσε να υποβαθμίσει την απειλή, προς το παρόν, υπενθυμίζοντας στους Καναδούς ότι αυτοί οι «δασμοί φαιντανύλης» έχουν εξαίρεση για τα προϊόντα που καλύπτονται από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών-Μεξικού-Καναδά (USMCA). Ο Κάρνεϊ λέει τακτικά ότι το 85% των καναδικών εξαγωγών εισέρχονται στις ΗΠΑ χωρίς δασμούς. Οι δασμοί του Άρθρου 232 στη βιομηχανία έχουν πλήξει την οικονομία περισσότερο από τους δασμούς IEEPA.

Στρατηγική αντιμετώπισης: Ο Καναδάς επιδιώκει μανιωδώς τη διαφοροποίηση του εμπορίου σε συνδυασμό με μια επίθεση γοητείας υψηλού επιπέδου, ενώ οι εμπορικοί διαπραγματευτές του προσπαθούν να περιορίσουν το εύρος της επερχόμενης αναθεώρησης της USMCA για να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση των ΗΠΑ σε δασμούς.

«Οι προτεραιότητές μας είναι να διατηρήσουμε την αναθεώρηση όσο το δυνατόν πιο στοχευμένη, να επιδιώξουμε την άμεση ανανέωση της συμφωνίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά και ένα σταθερό και προβλέψιμο εμπορικό περιβάλλον για τις καναδικές επιχειρήσεις και επενδυτές», δήλωσε πρόσφατα σε κοινοβουλευτική επιτροπή η Πρέσβειρα του Καναδά στις ΗΠΑ, Κίρστεν Χίλμαν.

Εν τω μεταξύ, ο Κάρνεϊ ζήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ για τη διαφήμιση του Ρίγκαν.

Μεξικό

Εκτίμηση κινδύνου: Ο Τραμπ έχει πλήξει το Μεξικό, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ, με πολλαπλούς δασμούς από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Αυτοί περιλαμβάνουν έναν δασμό 25% που επιβλήθηκε στο πλαίσιο του IEEPA για να πιέσει τη χώρα να κάνει περισσότερα για να σταματήσει την είσοδο φαιντανύλης και των πρόδρομων χημικών ουσιών - καθώς και παράνομων μεταναστών - στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μείωσε το πλήγμα εξαιρώντας από τους νέους δασμούς IEEPA τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τους όρους της Συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά. Αυτό έχει ενθαρρύνει όλο και περισσότερες εταιρείες να συμπληρώνουν έγγραφα για να διεκδικήσουν την εξαίρεση.

Περίπου το 90% των μεξικανικών προϊόντων που εισέρχονται στις ΗΠΑ διαθέτουν πλέον την απαραίτητη τεκμηρίωση USMCA, σε σύγκριση με περίπου 60% πέρυσι, δήλωσε ο Ντιέγκο Μαροκίν, συνεργάτης στο πρόγραμμα Αμερικής στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών. Ωστόσο, οι τελωνειακοί υπάλληλοι των ΗΠΑ αναφέρουν ότι εισέπραξαν 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε δασμούς IEEPA σε μεξικανικά προϊόντα μεταξύ 4 Μαρτίου και 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία. Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει να αυξήσει τον δασμό IEEPA στο Μεξικό στο 30%, αλλά φέρεται πρόσφατα να συμφώνησε να αναβάλει αυτή την κίνηση για αρκετές ακόμη εβδομάδες για να δοθεί χρόνος για συνομιλίες.

Η πρόεδρος του Μεξικού Claudia Sheinbaum μιλάει στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου, στο Calakmul, στην πολιτεία Campeche, στο Μεξικό, Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2025. AP

Στρατηγική αντιμετώπισης: Η Πρόεδρος Κλαούντια Σάινμπαουμ έχει παραμείνει στο πλευρό του Τραμπ αρνούμενη να προχωρήσει σε αντίποινα και συνεργαζόμενη με τις ΗΠΑ για τις ανησυχίες σχετικά με τη φαιντανύλη και την παράνομη μετανάστευση. Έχει διατηρήσει αυτή την ανοχή, ενώ ο Τραμπ έχει συσσωρεύσει νέους δασμούς στις εξαγωγές αυτοκινήτων, ανταλλακτικών αυτοκινήτων και ορισμένων άλλων προϊόντων του Μεξικού χρησιμοποιώντας το Άρθρο 232.

Ο απώτερος στόχος του Μεξικού είναι να διατηρήσει την προτιμησιακή πρόσβαση που απολαμβάνει στην αγορά των ΗΠΑ βάσει της USMCA, η οποία πρόκειται να επανεξεταστεί το επόμενο έτος, όταν οι χώρες πρέπει να δηλώσουν εάν θέλουν να συνεχίσουν τη συμφωνία μετά την 1η Ιουλίου 2036, την τρέχουσα ημερομηνία λήξης της.

Η Σαινμπάουμ δήλωσε στους δημοσιογράφους στις 27 Οκτωβρίου ότι ελπίζει να επιλύσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με 54 μη δασμολογικά εμπορικά εμπόδια του Μεξικού τις επόμενες εβδομάδες. Ενώ η επιστροφή στο εμπόριο χωρίς δασμούς με τις ΗΠΑ φαίνεται απίθανη όσο ο Τραμπ βρίσκεται στην εξουσία, το Μεξικό ελπίζει να τύχει καλύτερης μεταχείρισης από τους περισσότερους άλλους εμπορικούς εταίρους, ή τουλάχιστον όχι χειρότερη. Αυτό το δράμα θα διαδραματιστεί το πρώτο εξάμηνο του 2026.



