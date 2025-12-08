Μητσοτάκης για αγρότες: Οι ακραίες κινητοποιήσεις ενδέχεται να στρέψουν την κοινωνία εναντίον τους

Είμαστε εδώ για διάλογο, αρκεί να γνωρίζουμε με ποιους συνομιλούμε και ποια είναι τα αιτήματά τους

Eurokinissi
Οι τυφλές κινητοποιήσεις ενδέχεται να στρέψουν την κοινωνία εναντίον των αγροτών, προειδοποίησε το πρωί της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέο μήνυμά του για τα μπλόκα στους δρόμους.

Η μεγάλη αλλαγή που γίνεται στον αγροτικό τομέα, είναι επώδυνη, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να μην πληρώνονται οι έντιμοι αγρότες αυτά τα οποία δικαιούνται, είπε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι κατανοεί την κατάσταση.

Η μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη, προχωράει, τόνισε ο πρωθυπουργός. Πρέπει όλοι να αναλογιστούν ότι οι ακραίες κινητοποιήσεις μπορεί να στρέψουν μεγάλο μέρος της κοινωνίας εναντίον όσων τις πραγματοποιούν, ακόμη και αν τα αιτήματά τους είναι δικαιολογημένα, επισήμανε ο πρωθυπουργός. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο και ζητούμε μόνο να ξέρουμε με ποιους συνομιλούμε, ποιους εκπροσωπούν και ποια είναι τα αιτήματά τους, πρόσθεσε.

Την προηγούμενη φορά είχαμε καταλήξει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Εδώ είμαστε αλλά όχι με τυφλές διαμαρτυρίες που μπορεί να στρέψουν την κοινωνία σε αντίθετη κατεύθυνση, είπε κλείνοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έστειλε το νέο μήνυμά του προς τους αγρότες από το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025 - Η Στρατηγική της Υγείας στη Ψηφιακή Εποχή, ΑΙ και Βιοτεχνολογία» που πραγματοποιήθηκε, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε και στο κυριακάτικο μήνυμά του ότι οι πληρωμές προχωρούν κανονικά και ότι οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν κάτι να φοβούνται. Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να μην υπάρξουν ακραίες μορφές κινητοποιήσεων και επεσήμανε ότι η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοιχτή για διάλογο.

«Οι αγρότες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν περισσότερα και καλύτερα. Αλλά οι λύσεις έρχονται μέσα από διάλογο. Οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας, όπως τα μπλόκα, μπορεί να εκφράζουν πίεση, αλλά τελικά δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων και δεν βοηθούν να προχωρήσουμε πιο γρήγορα». Αυτό το μήνυμα έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για τις αγροτικές κινητοποιήσεις στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του.

«Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι και θα είναι πάντα ανοιχτή για συζήτηση με αγρότες που θα έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα. Αλλωστε έχουμε αποδείξει ότι στηρίζουμε τους αγρότες και θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε στο μέτρο του δυνατού», τονίζει επίσης ο κ. Μητσοτάκης.

Σε κάθε περίπτωση από την κυβέρνηση ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για ικανοποίηση όλων των αιτημάτων των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Γι' αυτό επιμένουν σε διάλογο με ένα μόνο συντονιστικό όργανο όλων των αγροτών σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τι μπορεί να ικανοποιήσει η κυβέρνηση;

Οι αγρότες από την άλλη μεριά επιθυμούν απευθείας συνάντηση με τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο σημεία που εξετάζουν στην κυβέρνηση για αποκλιμάκωση της έντασης είναι μια μόνιμη ρύθμιση σε σχέση με το φθηνό αγροτικό ρεύμα και το δεύτερο μέτρο που εξετάζεται αφορά το πάγιο αίτημα αγροτών και κτηνοτρόφων για επιστροφή του ΦΠΑ στο πετρέλαιο στην αντλία. Το Μαξίμου επιμένει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες υποχωρήσεις.

Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο

Οι διαμαρτυρίες των αγροτών αποκτούν και υψηλό πολιτικό ενδιαφέρον αφού εκτός από τις επιθέσεις της αντιπολίτευσης χθες είχαμε και παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

«Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, πρόεδρος του Ομίλου εταιρειών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ).

Ο κ. Καραμανλής μιλώντας σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ και του ιδρύματος,«Αλέξανδρος Μπαλτατζής», υπογράμμισε ότι η πρωτογενής τομέας σε ολόκληρη την Ευρώπη – αναπόδραστα και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση – και στη χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και πρωτόγνωρες προκλήσεις: «Εκτίναξη του κόστους παραγωγής. Μειωμένες τιμές παραγωγού. Δυσανάλογα υψηλές τιμές για τον καταναλωτή. Καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Λειψυδρία. Ζημιές ή και ολική απώλεια ζωϊκού κεφαλαίου από επιδημίες. Συχνότερη και εντονότερη εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Ανεπαρκής ανθεκτικότητα των υποδομών στην σφοδρότητα των θεομηνιών. Καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων».

Σε πιο σκληρό ύφος ήταν η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

Συγκεκριμένα ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους. Δηλαδή για το μέλλον των παιδιών τους. Που βλέπουν απέναντί τους και την αφόρητη γραφειοκρατία του δικού μας δήθεν επιτελικού κράτους, αλλά και τις Βρυξέλλες! Γι’ αυτό και οι πρωτοφανείς αγροτικές κινητοποιήσεις που σαρώνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κυβέρνηση έπρεπε να αντισταθεί. Όχι να τα κάνει χειρότερα. Και να στρέφει την μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Αυτήν τη λάθος πολιτική θα την πληρώσει όλος ο Ελληνικός λαός ! Εκτός των άλλων, με νέα κύματα ακρίβειας… Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα ! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη. Χρειάζεται αναδιάρθρωση της παραγωγής μας. Και όχι… αφανισμός των παραγωγών μας».

