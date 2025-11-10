Η καινούργια σειρά 1 της BMW δεν θα είναι μόνο ηλεκτρική
Η BMW ετοιμάζει το επόμενο μεγάλο βήμα στην compact κατηγορία και αν η νέα γενιά της Σειράς 1 μοιάζει έστω και λίγο με τα (ψηφιακά) σχέδια που κυκλοφόρησαν, τότε η νέα ηλεκτρική i1 θα μπορούσε να είναι το πιο ενδιαφέρον μικρό μοντέλο της εδώ και χρόνια.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η γερμανική μάρκα βρίσκεται σε φάση ριζικής ανανέωσης, επεκτείνοντας τη φιλοσοφία της Neue Klasse σε όλο το εύρος της γκάμας της.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η καινούργια σειρά 1 της BMW δεν θα είναι μόνο ηλεκτρική
07:27 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα
05:12 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ