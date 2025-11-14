ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων τον Οκτώβριο

Η αύξηση των πωλήσεων έφτασε το 7,7% σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Newsbomb

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων τον Οκτώβριο
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'

Αύξηση 7,7% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Οκτώβριο του 2025, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 20.637 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 19.155 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (μείωση 2,3% είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 11.950 έναντι 10.700 που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 11,7%.

Το 10μηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 220.671 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 209.847 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,2% (αύξηση 3% είχε σημειωθεί το 10μηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 133.187 έναντι 127.456 που κυκλοφόρησαν το 10μηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5%.

Παράλληλα, τον Οκτώβριο κυκλοφόρησαν 7.017 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 7.408 τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 5,3% (αύξηση 15,4% είχε υπάρξει τον Οκτώβριο 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 6.734 έναντι 7.027 που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,2%.

Το 10μηνο, κυκλοφόρησαν 75.688 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 73.689 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 2,7% (αύξηση 19,2% είχε σημειωθεί το 10μηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 72.473 έναντι 70.146 που κυκλοφόρησαν το 10μηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,3%.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 14 Νοεμβρίου

04:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστρέφει φόρους ακινήτων ΑΑΔΕ - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα ΗΠΑ – Ρωσίας στον ΟΗΕ: Κατέθεσαν ανταγωνιστικά σχέδια για τη Γάζα στο Συμβούλιο Ασφαλείας

03:42ΠΑΙΔΕΙΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές/μετακινήσεις φοιτητών

03:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων τον Οκτώβριο

02:54ΕΘΝΙΚΑ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η άσκηση «Νηρηίς - 25»

02:30ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις επιχειρήσεων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με αποζημίωση 704 ευρώ

02:04ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το Κίεβο υφίσταται «μαζική» επίθεση της Ρωσίας σύμφωνα με τον δήμαρχο Κλίτσκο

01:50ΚΟΣΜΟΣ

«Southern Spear»: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιχείρηση αντιμετώπιση ναρκοτρομοκρατών στο Δυτικό Ημισφαίριο

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Σε νοσοκομείο διακομίστηκε ο Αμερικανός γερουσιαστής Φέτερμαν - Υπέστη επεισόδιο κοιλιακής μαρμαρυγής

01:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισχυρό sell-off στη Wall Street – «Βυθίστηκε» ο Dow Jones

00:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Κλείδωσε» η πρόκριση της Γαλλίας – Τα αποτελέσματα

00:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Εξαιρετικό ματς ο Σορτς, ο Φαρίντ όπως ο Λεσόρ»

00:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Θριαμβευτής, 2Χ2 στη «διαβολοβδομάδα» και ανέβηκε στο 7-4

00:04LIFESTYLE

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Μου λείπουν οι γονείς μου κάθε μέρα, με ενέπνευσαν πολύ, θα είναι υπερήφανοι»

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Καραϊβική: Νέο πλήγμα των ΗΠΑ σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά - Τέσσερις νεκροί

23:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθιηναϊκός AKTOR 77-87: Υπόκλιση στην ανωτερότητα του... βασιλιά!

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατεδαφίζονται τα εγκαταλελλειμένα κτήρια του ΑΓΝΟ μετά από 33 χρόνια

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 14 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Νομίζουν ότι είναι καπεταναίοι αλλά είναι υπηρέτες του λαού» - Σε απεργία πείνας κτηνοτρόφος έξω από το γραφείο του Χρήστου Κέλλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

10:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν τα «μερομήνια του Αγίου Μηνά» για τον φετινό χειμώνα - Η ανάρτηση Κολυδά

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

23:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθιηναϊκός AKTOR 77-87: Υπόκλιση στην ανωτερότητα του... βασιλιά!

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Νέα διάσταση στο θρίλερ με τον απανθρακωμένο 27χρονο – Πέθανε από ανακοπή η μητέρα του

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η... σκληρή πραγματικότητα του Δημήτρη Κυριαζίδη: Δεν «βγαίνει» με 5.000 ευρώ - «Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει»

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Υπάρχει ζωή μετά θάνατον;: Η τολμηρή θεωρία συγγραφέα και η πρώτη «επιβεβαίωση» της επιστήμης

06:28LIFESTYLE

The Voice: Έρχονται τα Knockouts με special guest - Ποιους καλλιτέχνες θα δούμε

20:01ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ο Γρηγόρης Σκλήκας μία μέρα πριν παραιτηθεί ασφαλίστηκε με 461.000 ευρώ

08:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Η ημερομηνία που τελειώνει η καλοκαρία

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION: Διπλάσιο προβάδισμα ΝΔ - Ποιοι θα ψήφιζαν Τσίπρα, Σαμαρά

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρά δύο παιδιά από τροφική δηλητηρίαση - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ οι γονείς

19:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ECOFIN: Εγκρίθηκε η φορολόγηση των μικρών δεμάτων Temu και Shein αξίας κάτω των 150 ευρώ - Πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Από τις αρχές Ιανουαρίου οι αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς - Μειώνεται η άμεση φορολογία

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή της εφόδου της ΕΛΑΣ σε σπίτι Ρομά: Σπείρα εξαπατούσε ηλικιωμένους παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ - Πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα ναρκωτικών: Εριστική και απαθής η αρχηγός της «ιερής» συμμορίας - Τι υποστήριξε στην απολογία της

04:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστρέφει φόρους ακινήτων ΑΑΔΕ - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε φούρνο στη Λάρισα: 49χρονη σκοτώθηκε όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στο ζυμωτήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ