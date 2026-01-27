To Volkswagen ID.4 αλλάζει όνομα

Του Γιάννη Σκουφή

Η Volkswagen προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή για το ID.4, το ηλεκτρικό SUV της που παρουσιάστηκε το 2020. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και στα πλαίσια της ανανέωσης του που θα γίνει προς τα τέλη του 2026 θα μετονομαστεί σε ID. Tiguan.

Η αλλαγή ονόματος δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο επικεφαλής της VW Thomas Schäfer, είχε ήδη δηλώσει την πρόθεση της εταιρείας να χρησιμοποιήσει παραδοσιακές και καθιερωμένες ονομασίες για τα ηλεκτρικά της μοντέλα, όπως Golf ή Tiguan.

Ήδη το νέο ηλεκτρικό μοντέλο που θα λανσαριστεί τον Μάρτιο του 2026 ονομάζεται ID. Polo, εγκαταλείποντας τους αριθμητικούς κωδικούς των πρώτων ID μοντέλων.

Το ανανεωμένο ID. Tiguan θα βασίζεται στην εξελιγμένη πλατφόρμα MEB+ και αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές τόσο στην εμφάνιση όσο και στην ποιότητα κατασκευής του, με περισσότερους φυσικούς διακόπτες και αναβαθμισμένα υλικά στο εσωτερικό.

Η Volkswagen λοιπόν φαίνεται να αναθεωρεί κάποιες επιλογές της και να επιστρέφει σε πιο οικείες λύσεις. Όχι μόνο σε τεχνολογικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ονοματολογίας.

Η παραγωγή του ανανεωμένου ID.4 ή καλύτερα ID. Tiguan για να το συνηθίζουμε, θα ξεκινήσει στο εργοστάσιο του Έμντεν τον ερχόμενο Νοέμβριο.