H Volvo ανανεώνει τα XC40, XC60 και XC90 με νέα υβριδικά συστήματα

Του Γιάννη Σκουφή

Παρά την προώθηση των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων όπως το νέο EX60, η Volvo επιλέγει μια πιο ισορροπημένη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια. Όπως δήλωσε ο CEO της εταιρείας, Hakan Samuelsson, η παραγωγή υβριδικών θα συνεχιστεί «όσο υπάρχει ζήτηση από τους πελάτες».

Αυτό σημαίνει ότι τα υπάρχοντα SUV με κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν θα παραμείνουν ως έχουν, αλλά θα αποκτήσουν νέα τεχνολογία και σχεδίαση, εμπνευσμένη από τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα της εταιρίας.

Έτσι, τα XC60 και XC90 θα δεχτούν σημαντικές αναβαθμίσεις, πολύ πιο ουσιαστικές από τις μικρές αλλαγές του προηγούμενου έτους.

Μάλιστα, τα νέα plug-in hybrid συστήματα δεύτερης γενιάς θα προσφέρουν αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία (έως και 240 χιλιόμετρα), με ισχυρότερους ηλεκτροκινητήρες και βελτιωμένες μπαταρίες, περιορίζοντας την εξάρτηση από τον κινητήρα βενζίνης.

Το μικρότερο XC40 θα παραμείνει βασικό μοντέλο για την ευρωπαϊκή αγορά, ενώ η παρουσίαση των νέων μοντέλων αναμένεται σταδιακά, με το XC40 πιθανότατα να προηγείται.

Κάτι σημαντικό είναι ότι όλα τα μοντέλα θα συνεχίσουν να εξελίσσονται στη Σουηδία, ώστε να διατηρηθεί ο αυθεντικός χαρακτήρας της Volvo.