Pagani Residences: Όταν το αυτοκίνητο περνά καλύτερα από τον ιδιοκτήτη του

Του Γιάννη Σκουφή

Η Pagani κάνει το άλμα από τον κόσμο των hypercars στον χώρο της πολυτελούς κατοικίας, παρουσιάζοντας έναν πύργο 30 ορόφων στο Μαϊάμι με την ονομασία Pagani Residences.

Το ακίνητο αποτελείται από 70 διαμερίσματα με τιμές που ξεκινούν από περίπου 3,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στις παροχές ξεχωρίζει η υπηρεσία Auto Privata.

Σε συνεργασία με την Prestige Imports, η Pagani σχεδίασε μια σειρά από premium υπηρεσίες για τους ενοίκους που διαθέτουν σπάνια και ακριβοπληρωμένα αυτοκίνητα.

Η Auto Privata προσφέρει μεταξύ άλλων καθημερινή φροντίδα, αναφορές κατάστασης κάθε μήνα, valet πάρκινγκ, συντήρηση και φύλαξη σε κλιματιζόμενους χώρους. Επιπλέον, περιλαμβάνονται υπηρεσίες μεταφοράς με κλειστά οχήματα, ακόμη και εντοπισμό σπάνιων μοντέλων προς αγορά.

Το σύστημα ελέγχεται μέσω εφαρμογής, επιτρέποντας την άμεση επικοινωνία με το αρμόδιο προσωπικό. Παράλληλα, για εκείνους που ταξιδεύουν συχνά ή έχουν περιορισμένο χρόνο, η υπηρεσία αναλαμβάνει και τη διαχείριση εγγράφων, όπως άδειες κυκλοφορίας και ασφάλειες.

Η αρχιτεκτονική του κτιρίου φέρει την υπογραφή της Revuelta Architecture από το Μαϊάμι, ενώ οι εσωτερικοί χώροι διαμορφώνονται από το νέο στούντιο Pagani Arte. Όπως και στα αυτοκίνητα της εταιρεία, τα υλικά είναι κορυφαίας ποιότητας: ανθρακονήματα, τιτάνιο, αλουμίνιο και δέρμα υψηλής αισθητικής συνθέτουν ένα αποτέλεσμα που απευθύνεται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό κοινό.