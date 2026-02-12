Skoda Epiq: Αυτό είναι το νέο προσιτό ηλεκτρικό city SUV
Η Skoda ετοιμάζεται να λανσάρει το πρώτο εξάμηνο του 2026 το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Epiq, ένα compact city SUV που φιλοδοξεί να αλλάξει τους κανόνες στο entry-level της ηλεκτροκίνησης.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το νέο μοντέλο αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της τσεχικής μάρκας για τον διπλασιασμό της ηλεκτρικής της γκάμας έως το 2026, συνδυάζοντας προσιτή τιμολόγηση, σύγχρονη τεχνολογία και πρακτικότητα καθημερινής χρήσης.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:45 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μοτοσικλέτα στο κέντρο της Αθήνας
09:43 ∙ WHAT THE FACT
«Πέθανα για 40 λεπτά – Να τι μου έμαθε για τη ζωή»
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Skoda Epiq: Αυτό είναι το νέο προσιτό ηλεκτρικό city SUV
09:10 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Δικέφαλος κυρίαρχος» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ