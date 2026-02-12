«Φοβάμαι πολύ»: 13χρονος κολύμπησε 4 χιλιόμετρα για να βρει βοήθεια για την οικογένειά του

Όλα συνέβησαν στις 30 Ιανουαρίου, όταν η οικογένεια του 13χρονου πήγε για paddleboarding και καγιάκ στα ανοικτά της ακτής του Quindalup, στη Δυτική Αυστραλία

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

«Φοβάμαι πολύ»: 13χρονος κολύμπησε 4 χιλιόμετρα για να βρει βοήθεια για την οικογένειά του

Ο 13χρονος Όστιν

Ο 13χρονος Όστιν

ABC News
Οι αρχές της Αυστραλίας δημοσίευσαν την κλήση έκτακτης ανάγκης που έκανε ο 13χρονος ήρωας Όστιν Άπελμπι, αφού κολύμπησε για ώρες σε άγρια θάλασσα για να βρει βοήθεια για την οικογένειά του. Στην κλήση, ακούγεται ο 13χρονος Όστιν να περιγράφει με ηρεμία την κατάσταση και να ζητά ένα ελικόπτερο για να αναζητήσει τη μητέρα του και τα δύο αδέλφια του.

Όλα συνέβησαν στις 30 Ιανουαρίου, όταν η οικογένεια του Όστιν πήγε για paddleboarding και καγιάκ στα ανοικτά της ακτής του Quindalup, στη Δυτική Αυστραλία, και παρασύρθηκαν από τα νερά με αποτέλεσμα να βρεθούν βαθιά στη θάλασσα.

Αποφασισμένος να βοηθήσει την οικογένειά του, ο Όστιν κολύμπησε τέσσερα χιλιόμετρα μέχρι την ακτή και έτρεξε να βρει το τηλέφωνο της μητέρας του που ήταν σε μια παραλία και κάλεσε τις Αρχές.

«Γεια σας, το όνομά μου είναι Όστιν... Έχω δύο αδέλφια, τον Μπο και τη Γκρέις. Ο Μπο είναι 12 ετών και η Γκρέις είναι οκτώ», ακούγεται να λέει στην κλήση ο Όστιν. «Μας παρέσυρε η θάλασσα και χαθήκαμε», πρόσθεσε. «Δεν ξέρω τι ώρα έγινε, αλλά ήταν πολύ ώρα πριν. Δεν μπορούσαμε να επιστρέψουμε στην ακτή και η μαμά μου με έστειλε να βρω βοήθεια».

«Νομίζω ότι βρίσκονται χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα. Χρειαζόμαστε ένα ελικόπτερο για να τους βρούμε», συμπλήρωσε. «Δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή και φοβάμαι πολύ».

Ακούστε την κλήση:

Ο 13χρονος είχε επίσης την ψυχραιμία να καλέσει ένα ασθενοφόρο για τον ίδιο του τον εαυτό. «Αυτή τη στιγμή κάθομαι στην παραλία και πρέπει επίσης να σας πω ότι χρειάζομαι ασθενοφόρο, γιατί νομίζω ότι έχω υποθερμία», είπε. «Είμαι εξαιρετικά κουρασμένος. Νομίζω ότι έχω πάθει ηλίαση και νιώθω ότι θα λιποθυμήσω».

Χάρη στη γενναιότητα του Όστιν, οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν την οικογένεια του, αφού βρέθηκαν βαθιά στην θάλασσα να κρέμονται από ένα paddleboard.

Μιλώντας στο τοπικό μέσο 9News, ο Όστιν είπε ότι η σκέψη της οικογένειάς του τον ώθησε να συνεχίσει. «Απλά σκεφτόμουν "Όχι σήμερα, όχι σήμερα, όχι σήμερα"», είπε. «Έπρεπε να συνεχίσω».

Η Αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας εξήρε την γενναιότητα του 13χρονου, λέγοντας ότι: «η ικανότητα του Όστιν να σκέφτεται καθαρά υπό πίεση δείχνει το είδος της ψυχραιμίας που έχουν πολλοί από τους διασώστες μας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».

Ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας Άντριου ΜακΝτόνελ, είπε ότι ο Όστιν βοήθησε την οικογένειά του να βγει από μια «εξαιρετικά δύσκολη» κατάσταση. «Αυτό που έκανε ο Όστιν ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Η γενναιότητα και το θάρρος του σε αυτές τις συνθήκες ήταν αξιοθαύμαστα και οι ενέργειές του ήταν καθοριστικές για την επιτυχής διάσωση της οικογένειας του».

