Δείπνο Μητσοτάκη – Ερντογάν: Η παρουσία του Πατριάρχη, τα κομπολόγια και οι μπακλαβάδες

Το θερμό κλίμα που επιφύλαξε ο Τούρκος πρόεδρος στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην κοινή συνέντευξη Τύπου μεταφέρθηκε και στο δείπνο που είχαν οι δύο ηγέτες στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως οικοδεσπότης προχώρησε σε μία φιλική κίνηση προς τον πρωθυπουργό αφού του έδειξε άλμπουμ με φωτογραφίες από παλαιότερες συναντήσεις τους. Στο δείπνο είχε προσκαλέσει και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο ο οποίος είχε συζήτηση με τους δύο ηγέτες.

Μάλιστα ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δείχνουν ο ένας στον άλλον τα κομπολόγια που είχαν μαζί τους παρουσία και του Τούρκου προέδρου.

Το δείπνο ήταν αντάξιο της φιλικής διάθεσης που υπήρχε στο προεδρικό μέγαρο με πιάτα που είχαν ελληνικά στοιχεία. Λαχανοντολμάδες με κάστανα, μελιτζάνες μπαϊλντί ήταν κάποια από τα ορεκτικά.

Για κυρίως πιάτο σερβιρίστηκε μοσχαρίσια στηθοπλευρά συνοδευόμενη από πιλάφι με σαφράν και αμύγδαλα και σπαράγγια στη σχάρα, Ούρφα κεμπάπ και αρνίσια παϊδάκια. Στα γλυκά του μενού συμπεριλήφθηκαν και ο κλασικός μπακλαβάς με καρύδια, φυστικοσαρμάδες και μουχαλεμπί Τσεσμέ με μαστίχα.

Διαβάστε επίσης