Γιατί οι ΗΠΑ είχαν κάποτε έως και 10.000 διαφορετικά είδη δολαρίων: Πώς επήλθε η λύση
Στα μέσα του 19ου αιώνα κυκλοφορούσαν στις ΗΠΑ έως και 8.000 διαφορετικά χαρτονομίσματα, με αξία που άλλαζε από πόλη σε πόλη. Το χάος αυτό τελείωσε μόνο όταν ο πόλεμος επέβαλε ενιαίο δολάριο.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Για να θεωρηθεί ένα κράτος «κανονική» χώρα δεν απαιτείται υποχρεωτικά επίσημο νόμισμα, όμως σίγουρα είναι κάτι που βοηθάει. Γι' αυτό και το Κογκρέσο των ΗΠΑ, ήδη από το 1792, όρισε το δολάριο ως βασική νομισματική μονάδα.
Η απόφαση, ωστόσο, δεν έλυσε το πρόβλημα. Μέχρι τη δεκαετία του 1850 κυκλοφορούσαν στη χώρα έως και 8.000 διαφορετικά είδη τραπεζογραμματίων, εκδομένα από τράπεζες, εταιρείες και τοπικούς φορείς, με αξίες που συχνά μεταβάλλονταν ανάλογα με τον τόπο και τον εκδότη.
Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κανονικά η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Stellantis και VW πιέζουν την ΕΕ για στήριξη
10:31 ∙ LIFESTYLE
Eurovision 2026: Κέρδισε το κοινό ο Α’ ημιτελικός του Sing for Greece;
10:17 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τροπολογία για Συλλογικές Συμβάσεις και διαιτησία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ
10:09 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πώς «διαβάζει» η κυβέρνηση τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν
08:34 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ