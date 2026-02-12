Γιατί οι ΗΠΑ είχαν κάποτε έως και 10.000 διαφορετικά είδη δολαρίων: Πώς επήλθε η λύση

Για να θεωρηθεί ένα κράτος «κανονική» χώρα δεν απαιτείται υποχρεωτικά επίσημο νόμισμα, όμως σίγουρα είναι κάτι που βοηθάει. Γι' αυτό και το Κογκρέσο των ΗΠΑ, ήδη από το 1792, όρισε το δολάριο ως βασική νομισματική μονάδα.

Η απόφαση, ωστόσο, δεν έλυσε το πρόβλημα. Μέχρι τη δεκαετία του 1850 κυκλοφορούσαν στη χώρα έως και 8.000 διαφορετικά είδη τραπεζογραμματίων, εκδομένα από τράπεζες, εταιρείες και τοπικούς φορείς, με αξίες που συχνά μεταβάλλονταν ανάλογα με τον τόπο και τον εκδότη.

