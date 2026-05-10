Νέο Lexus TZ: Ηλεκτρικό SUV πολυτελείας έξι θέσεων

Με μήκος άνω των πέντε μέτρων, εξαθέσια διάταξη και έμφαση στην άνεση των επιβατών, το νέο μοντέλο τοποθετείται απέναντι σε προτάσεις όπως το Volvo EX90 και το Kia EV9.

Η ιαπωνική εταιρεία χαρακτηρίζει το TZ ως ένα «driving lounge», δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην εμπειρία μέσα στην καμπίνα.

Το εσωτερικό σχεδιάστηκε με λογική σαλονιού, προσφέροντας μεγάλους χώρους και αυξημένη άνεση για όλους τους επιβάτες. Η δεύτερη σειρά διαθέτει ανεξάρτητα καθίσματα, ενώ η τρίτη σειρά μπορεί να φιλοξενήσει άνετα ακόμη και ενήλικες, κάτι που δεν συναντάται συχνά στην κατηγορία.

