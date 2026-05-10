Volvo: Ευέλικτη χρηματοδότηση με χαμηλές μηνιαίες δόσεις

Η απόκτηση ενός νέου Volvo γίνεται σήμερα πιο προσιτή από ποτέ, χάρη στα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της Volvo Car Hellas, που φέρνουν στην ελληνική αγορά πραγματικό επιτόκιο 0% για έως και 48 μήνες.

Με έμφαση στην ευελιξία και τη διευκόλυνση του πελάτη, η σουηδική μάρκα προσφέρει λύσεις που καλύπτουν τόσο ιδιώτες όσο και επαγγελματίες.

Τα προγράμματα χαρακτηρίζονται από χαμηλές μηνιαίες δόσεις, προκαταβολή που ξεκινά από 25% και δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οδηγού. Παράλληλα, μπορούν να συνδυαστούν με επιπλέον οφέλη, όπως η συμμετοχή στο κρατικό πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ.

Συγκεκριμένα, επιτόκιο 0% προσφέρεται για μοντέλα όπως τα EX30, EX40, EC40, XC40 και XC60 mild hybrid, ενώ για plug-in hybrid και μεγαλύτερα SUV, όπως τα XC60 plug-in hybrid, XC90 MY26, EX90 MY25 και ES90, το επιτόκιο διαμορφώνεται σε ανταγωνιστικό 3,9%.

Οι μηνιαίες δόσεις παραμένουν ιδιαίτερα προσιτές: το EX30 ξεκινά από 260 ευρώ, το XC40 από 290 ευρώ, το EX40 από 320 ευρώ, το EC40 από 350 ευρώ, ενώ το XC60 mild hybrid από 380 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, η premium μετακίνηση γίνεται πιο εύκολα προσβάσιμη.

