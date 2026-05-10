Alex Zanardi: Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ της επιστροφής του στους αγώνες στο YouTube

Του Γιάννη Σκουφή

Η ιστορία του Alex Zanardi παραμένει μία από τις πιο συγκλονιστικές στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο Ιταλός οδηγός, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, άφησε πίσω του ένα τεράστιο αγωνιστικό και ανθρώπινο αποτύπωμα, με το ντοκιμαντέρ «No Limits - Impossible Is Just a Word» να καταγράφει μία από τις πιο απίστευτες επιστροφές που έχουν γίνει ποτέ στους αγώνες.

Η ταινία διάρκειας περίπου 60 λεπτών είναι πλέον διαθέσιμη στο YouTube και ακολουθεί την πορεία του Zanardi προς τις 24 Ώρες του Spa, αρκετά χρόνια μετά το σοκαριστικό ατύχημα του 2001 σε αγώνα CART στις ΗΠΑ, όπου έχασε και τα δύο του πόδια.

Παρά το σχεδόν αδιανόητο χτύπημα, ο Zanardi δεν εγκατέλειψε ποτέ τον αθλητισμό. Επέστρεψε στους αγώνες με ειδικά τροποποιημένα χειριστήρια, ενώ παράλληλα κατέκτησε τέσσερα χρυσά μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στην ποδηλασία handbike.

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Tim Hahne, καταγράφει την προετοιμασία του για τον θρυλικό αγώνα αντοχής στο Spa-Francorchamps, ξεκινώντας από τις εγκαταστάσεις της BMW Motorsport στο Μόναχο.

Η κάμερα ακολουθεί κάθε στάδιο της επιστροφής του, από την προσαρμογή στα χειριστήρια μέχρι τη συμμετοχή του στον αγώνα μαζί με τους Timo Glock και Bruno Spengler με μία ειδικά εξελιγμένη BMW Z4 GT3.

Η BMW διέθετε ειδικό σύστημα χειρισμού γκαζιού και φρένων, επιτρέποντας στον Zanardi να οδηγεί με προσθετικά μέλη και ειδικά σχεδιασμένα χειριστήρια στο τιμόνι.

Παρότι η ομάδα εγκατέλειψε μόλις μία ώρα πριν τον τερματισμό λόγω βλάβης στον κινητήρα, το πλήρωμα είχε καταφέρει να κινείται μέσα στην πρώτη δεκάδα για μεγάλο μέρος του αγώνα, αποδεικνύοντας πως ο Zanardi παρέμενε απόλυτα ανταγωνιστικός.

Το «No Limits» απέσπασε διεθνή βραβεία σε φεστιβάλ κινηματογράφου μηχανοκίνητου αθλητισμού και θεωρείται πλέον ένα από τα σημαντικότερα ντοκιμαντέρ γύρω από την ανθρώπινη δύναμη, την επιμονή και την αγάπη για τους αγώνες.