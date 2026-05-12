Nissan υιοθετεί φωτοβολταϊκά στα ηλεκτρικά της

Του Γιάννη Σκουφή

Η ιδέα ενός αυτοκινήτου που φορτίζει μόνο από τον ήλιο ακούγεται εδώ και δεκαετίες σαν όνειρο. Ωστόσο, η Nissan δείχνει πως η τεχνολογία αυτή αρχίζει πλέον να περνά σε ένα πιο ρεαλιστικό στάδιο εξέλιξης, παρουσιάζοντας νέα συστήματα ηλιακής φόρτισης για τα ηλεκτρικά της μοντέλα.

Η ιαπωνική εταιρεία αποκάλυψε ένα Nissan Ariya εξοπλισμένο με προηγμένα φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία σε πραγματικές συνθήκες κατάφεραν να προσθέσουν έως και 22 χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε μία ηλιόλουστη ημέρα.

Σύμφωνα με τους μηχανικούς της Nissan, σε πόλεις με υψηλή ηλιοφάνεια όπως η Αθήνα, το σύστημα μπορεί να προσφέρει κατά μέσο όρο περίπου 18 χιλιόμετρα ημερησίως χωρίς σύνδεση σε φορτιστή.

Το πρόγραμμα εξελίσσεται σε συνεργασία με τη Lightyear, την ολλανδική εταιρεία που ειδικεύεται στην ηλιακή κινητικότητα. Το Ariya καλύπτεται από ειδικά φωτοβολταϊκά πάνελ συνολικής επιφάνειας 3,8 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία είναι ενσωματωμένα στο αμάξωμα με ειδική πολυμερική και γυάλινη επίστρωση.

Παράλληλα, η Nissan εξελίσσει και ένα ακόμη πιο πρακτικό σύστημα για το μικρό ηλεκτρικό Sakura. Το λεγόμενο AoSolar Extender διαθέτει αναδιπλούμενο φωτοβολταϊκό πάνελ στην οροφή, το οποίο ανοίγει όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο.

Εκτός από παραγωγή ενέργειας, λειτουργεί και ως σκίαστρο για το παρμπρίζ, μειώνοντας τη θερμοκρασία στο εσωτερικό τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η Nissan εκτιμά ότι το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να παράγει αρκετή ενέργεια ώστε ένα Sakura να καλύπτει έως και 3.000 χιλιόμετρα ετησίως μόνο από τον ήλιο. Για αρκετούς οδηγούς που κινούνται καθημερινά σε μικρές αποστάσεις μέσα στην πόλη, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ελάχιστη ή ακόμη και μηδενική ανάγκη φόρτισης από το ηλεκτρικό δίκτυο.