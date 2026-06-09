Η Stellantis παίζει κατενάτσιο με την ηλεκτροκίνηση

Η ανάληψη της ηγεσίας από τον Antonio Filosa σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή φιλοσοφίας για τον τέταρτο μεγαλύτερο αυτοκινητικό όμιλο του κόσμου.

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