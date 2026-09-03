Το Mitsubishi Pajero επιστρέφει πιο σύγχρονο αλλά πάντα hard core
Το Pajero είναι ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα στην ιστορία της Mitsubishi.
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Από το 1982 πούλησε περισσότερα από 3,3 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε πάνω από 170 χώρες, πριν η παραγωγή του ολοκληρωθεί το 2021 χωρίς άμεσο διάδοχο.
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