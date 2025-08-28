ΔΕΘ: Ζητούμενο η ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Με αφορμή τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου οι εξαγγελίες μέτρων στήριξης αναμένεται να ξεπεράσουν το 1,5 δισ. ευρώ, ζητήσαμε τη γνώμη του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, Επίτιμου Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Όπως μας ανέφερε, «το ζητούμενο δεν είναι το ύψος των παροχών, αλλά το κατά πόσο θα καταφέρουν να δώσουν πραγματική ανάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Η πρόσφατη έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καταγράφει έντονη επιδείνωση του κλίματος: ο δείκτης οικονομικού κλίματος κατρακύλησε στις 47,2 μονάδες το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ 1 στους 2 επιχειρηματίες δηλώνει μείωση τζίρου και πάνω από 56% βλέπει τη ρευστότητά του να στερεύει.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε ότι «οι παρεμβάσεις δεν μπορούν να είναι αποσπασματικές, αλλά γενναίες και στοχευμένες». Ανέφερε ενδεικτικά την ανάγκη για πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και της προκαταβολής φόρου, απόσυρση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, αναμόρφωση των φορολογικών κλιμάκων και αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ στις 30.000 ευρώ.

Στο κομμάτι της χρηματοδότησης, υπογράμμισε ότι πρέπει να πάψει να είναι προνόμιο των λίγων. «Απαιτούνται μόνιμα εργαλεία στήριξης, απλές διαδικασίες και μείωση τραπεζικών χρεώσεων», είπε, προσθέτοντας ότι και μια νέα, ρεαλιστική ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο είναι απαραίτητη.

Μεγάλο «αγκάθι» παραμένει το ενεργειακό κόστος. «Οι συνεχείς διακυμάνσεις στις τιμές εγκλωβίζουν τις μικρές επιχειρήσεις σε έναν φαύλο κύκλο ανασφάλειας, καθιστώντας άμεση την ανάγκη παρέμβασης από την Πολιτεία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο στεγαστικό ζήτημα των επιχειρήσεων, που έχει εξελιχθεί σε «ωρολογιακή βόμβα». Όπως εξήγησε, οι λήξεις μισθώσεων και τα υψηλά ενοίκια οδηγούν σε αδιέξοδο πολλούς επαγγελματίες, με το κόστος στέγασης να φτάνει έως και το 50% των λειτουργικών εξόδων. «Η ουσιαστική λύση δεν είναι τα προσωρινά επιδόματα, αλλά η αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων και η ανακαίνιση παλαιών κτιρίων ώστε να επανέλθουν στην αγορά», επεσήμανε.

Κλείνοντας, ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε: «Αν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες δεν περιοριστούν σε μέτρα–μπαλώματα και υπάρξει πραγματική πολιτική βούληση, οι μικρομεσαίοι μπορούν να γίνουν ο μοχλός ανάπτυξης που τόσο έχει ανάγκη η χώρα».