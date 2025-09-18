Δημόσια υπηρεσία και δημόσιοι υπάλληλοι

Η κατάσταση στις δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι η ενδεδειγμένη - Συχνά η «στενή υπαλληλική νοοτροπία» μεταβάλλει το εννοιολογικό περιεχόμενο της γραφειοκρατίας σε συνώνυμο της ταλαιπωρίας του διοικουμένου ακόμα κι αν οφείλεται σε αυξημένο αίσθημα ευθύνης των υπαλλήλων

Άλκης Δερβιτσιώτης

Δημόσια υπηρεσία και δημόσιοι υπάλληλοι

Διαμαρτυρία δημοσίων υπαλλήλων στο Σύνταγμα κατά του πολυνομοσχεδίου, στις 16 Οκτωβρίου, 2015

SOOC
ΑΠΟΨΕΙΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο όρος δημόσια υπηρεσία απαντάται σε τουλάχιστον τέσσερις διατάξεις του Συντάγματος.

Η παροχή δημόσιας υπηρεσίας είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του βουλευτή (57 παρ. 1 στοιχ. δ), είναι παραδεκτή τροπολογία – κατά τη νομοθετική λειτουργία της Βουλής - η υποβαλλόμενη από αρχηγό κόμματος σε νομοσχέδιο που αφορά στην οργάνωση και των δημόσιων υπηρεσιών (73 παρ. 4).

Ο πρωθυπουργός εξασφαλίζει τις ενέργειες των δημόσιων υπηρεσιών για τη νόμιμη εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής (82 παρ. 2). Δεν επιτρέπεται καταρχάς στους δημοσίους υπαλλήλους να διορίζονται σε δεύτερη θέση δημόσιας υπηρεσίας (104 παρ. 1). Οι πιο σημαντικές, εκτός των ανωτέρω, σχετικές διατάξεις του Συντάγματος είναι τα άρθρα 101 και 103 τα οποία ρυθμίζουν την οργάνωση της διοίκησης και την υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων αυτών.

Συγκεκριμένα το άρθρο 101 ορίζει ότι η διοίκηση του κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα, με τα περιφερειακά όργανα να έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους και τα κεντρικά όργανα να διαθέτουν το συντονισμό και τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων. Η καθοριστική για την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων διάταξη του άρθρου 103 ορίζει ότι αυτοί είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν το λαό, διορίζονται σε νομοθετημένες οργανικές θέσεις.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι έμμεσα, έμμισθα όργανα του κράτους, προς το οποίο διατελούν σε προαιρετική, άμεση υπηρεσιακή και πειθαρχική σχέση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν «πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην πατρίδα» (103 παρ. 1 εδ. α Συντ.). Ως όργανα του κράτους έχουν νομικό σύνδεσμο με αυτό, καθώς εφαρμόζουν τους κανόνες δικαίου που θέτει η νομοθετική λειτουργία. Ως έμμεσα όργανα του κράτους τελούν ως προς τα άμεσα όργανα αυτού (εκλογικό σώμα, Βουλή, Κυβέρνηση, Πρόεδρος της Δημοκρατίας) σε σχέση ιεραρχικής υποταγής. Ως έμμισθα όργανα του κράτους οφείλουν καταρχάς να απασχολούνται αποκλειστικά και αφοσιωμένα στην υπηρεσία του λαού, δηλαδή των διοικουμένων.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη για κάθε υπαίτια και καταλογιστή παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, με ενδεχόμενο την ποινική και αστική ευθύνη. Η υπηρεσιακή κατάσταση του δημοσίου υπαλλήλου καθορίζεται από την ιεραρχική δομή και τάξη της συγκεκριμένης υπηρεσίας στην οποία εντάσσεται. Δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι οι δικαστικοί λειτουργοί, οι μόνιμοι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λειτουργοί της εκκλησίας καθώς και οι δημόσιοι λειτουργοί δηλαδή οι καθηγητές των Α.Ε.Ι. και οι γιατροί του Ε.Σ.Υ.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι απολαμβάνουν μονιμότητας, εφόσον υπάρχουν οι οργανικές θέσεις που κατέχουν. Η μονιμότητα είναι το σύνολο των εγγυήσεων που θεσπίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι προκειμένου να προφυλάσσουν τους δημοσίους υπαλλήλους από αυθαίρετες μεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης και ιδίως από την αυθαίρετη απόλυση, αποτρέποντας συγχρόνως την εξάρτηση από την πολιτική εξουσία.

Αντιθέτως οι προσλαμβανόμενοι σε θέσεις επί θητεία δεν απολαμβάνουν την προστασία της αρχής της μονιμότητας, ιδίως αν ο νομοθέτης καταργήσει την επί θητεία θέση. Είναι σαφές ότι το Σύνταγμα διαμορφώνει πλέγμα θεμιτών εγγυήσεων ώστε να αποφευχθούν - υπό την ισχύ του - «πλατείες κλαυθμών» ως αποτέλεσμα αυθαιρεσίας.

Ωστόσο η κατάσταση στις δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι η ενδεδειγμένη. Συχνά η «στενή υπαλληλική νοοτροπία» μεταβάλλει το εννοιολογικό περιεχόμενο της γραφειοκρατίας σε συνώνυμο της ταλαιπωρίας του διοικουμένου ακόμα κι αν οφείλεται σε αυξημένο αίσθημα ευθύνης των υπαλλήλων.

Η μεγάλη μάστιγα όμως είναι η διαφθορά. Απαιτούνται, ίσως, προσπάθειες εκ μέρους του νομοθέτη για να ενισχυθεί περαιτέρω η αντίληψη των δημοσίων υπαλλήλων ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους η δημόσια υπηρεσία νοείται επίσης ως προσφορά και εξυπηρέτηση των διοικούμενων. Άλλωστε το ήθος ως συμπεριφορά προβλέπεται στα άρθρα 27 και 106 παρ. 2 του Υπαλληλικού Κώδικα. Η όπως υπενθυμίζουν οι λατίνοι quid leges sine moribus ? (Τι χρειάζονται οι νόμοι χωρίς ήθος)

* Ο κ. Άλκης Δερβιτσιώτης είναι καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στην Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης






Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Κόσοβο: Εντοπίστηκε οπλοστάσιο σε τρέιλερ αυτοκινήτου - Σύνδεση με θανατηφόρα επίθεση κατά αστυνομικών

18:36LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Δίνει «σκληρή μάχη» με τη νόσο του Lyme - Εικόνες μέσα από το νοσοκομείο

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Τζίμι Κίμελ απολύθηκε επειδή ήταν ατάλαντος - Τι είπε ο Στάρμερ για τον Τσάρλι Κερκ

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Το χρονολόγιο της ΕΛ.ΑΣ για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Τα 35 δραματικά λεπτά στο Πέραμα

18:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Χρήστος Κόντης και επίσημα στον πάγκο του «τριφυλλιού»

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Στην Άγκυρα ο Μαχμούντ Αμπάς για συνάντηση με τον Ερντογάν

18:20ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα λαθραίων ειδών ατμίσματος

18:20ΑΠΟΨΕΙΣ

Δημόσια υπηρεσία και δημόσιοι υπάλληλοι

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Αισθάνομαι δικαιωμένος», λέει στο Newsbomb ο πατέρας του 21χρονου που είχε κατηγορηθεί για εμπρησμό αλλά αφέθηκε ελεύθερος

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε ύφεση δύο εστίες φωτιάς σε Λασίθι και Ρέθυμνο – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Ανοιχτή» στην επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ από την ΕΕ

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Πορεία στο Κερατσίνι για τα δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα 

18:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαρκόπουλο: Συνελήφθη ιερέας για εμπρησμό

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Δικαστική παρέμβαση για τον θάνατό της - Στην Αθήνα η ταφή της

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Διαφωνία με Στάρμερ για Παλαιστίνη - Τι είπε για μεταναστευτικό, τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και το «μπέρδεμα» με Αλβανία

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Συναγερμός για την αρπαγή 5χρονου από την μητέρα του

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Πούτιν «πραγματικά με έχει απογοητεύσει» - Παραμένει το αδιέξοδο στην Ουκρανία

17:44ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο: «Οι εξοπλισμοί από το Ισραήλ ενέχουν επικίνδυνες συνέπειες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι χρήστης ουσιών» λέει η οικογένειά του!

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Δικαστική παρέμβαση για τον θάνατό της - Στην Αθήνα η ταφή της

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Θα παραδώσει «αποδείξεις» ότι είναι γυναίκα σε δικαστήριο - Τι λέει η δικηγόρος της

18:36LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Δίνει «σκληρή μάχη» με τη νόσο του Lyme - Εικόνες μέσα από το νοσοκομείο

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Διαφωνία με Στάρμερ για Παλαιστίνη - Τι είπε για μεταναστευτικό, τρίτο παγκόσμιο πόλεμο και το «μπέρδεμα» με Αλβανία

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

16:40ΕΛΛΑΔΑ

«Σίγουρα υπάρχουν στην Ελλάδα secret cells Τζιχαντιστών που περιμένουν εντολές» λέει στο Newsbomb η Μαίρη Μπόση

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Το χρονολόγιο της ΕΛ.ΑΣ για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Τα 35 δραματικά λεπτά στο Πέραμα

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

18:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαρκόπουλο: Συνελήφθη ιερέας για εμπρησμό

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Αρκίτσα: Δύο συλλήψεις Ρομά για την πώληση υαλοκαθαριστήρων στο λιμάνι

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης - Τι ερευνούν οι Αρχές

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Σπάτα με επιδειξία: Επιτέθηκε σε μητέρες με παιδιά

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιατρός έπεσε θύμα κλοπής στο μετρό και αναγκάστηκε να ζητιανέψει για να επιστρέψει - Η καθοριστική συμβολή του στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Brad Everett: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από το Grey's Anatomy

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Τα αυτοκίνητα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο: «Οι εξοπλισμοί από το Ισραήλ ενέχουν επικίνδυνες συνέπειες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ