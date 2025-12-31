Όλγα Κεφαλογιάννη: Αποχαιρέτησε το 2025 με μια σπάνια φωτογραφία των δίδυμων παιδιών της

Η Όλγα Κεφαλογιάννη αποχαιρέτισε το 2025 με μια σπάνια φωτογραφία των δίδυμων παιδιών της.

Η ανάρτηση που έκανε η Όλγα Κεφαλογιάννη το απόγευμα της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου συνοδευόταν από ένα συγκινητικό μήνυμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και τη χαρά που της έφερε η οικογένεια αυτή τη χρονιά.

«Για αυτά που αξίζει να αγωνίζεσαι. Για αυτά που σου δίνουν δύναμη να συνεχίζεις. Για αυτά που αγαπάς πιο πολύ σε αυτή τη ζωή! Για τα παιδιά σου, για τα παιδιά μου, για τα παιδιά όλου του κόσμου! Υγεία, χαρά, χαμόγελα! Καλή χρονιά 2026!», έγραψε στην ανάρτησή της η Όλγα Κεφαλογιάννη.