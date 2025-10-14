ΣτΕ: «Ναι» στο διάταγμα για τα κίνητρα του ΝΟΚ – Ανοίγει ξανά ο δρόμος για την οικοδομή

Σφραγίδα συνταγματικότητας και νομιμότητας φέρεται να έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας στο προεδρικό διάταγμα που προβλέπει τα νέα κίνητρα του ΝΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η πολυαναμενόμενη απόφαση, που θα δημοσιευτεί επίσημα τις επόμενες ημέρες, σηματοδοτεί την επανεκκίνηση πολλών οικοδομικών αδειών που είχαν ακυρωθεί ή προσβληθεί μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2024.

Παράλληλα, με την απόφαση αυτή αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου για δεκάδες περιπτώσεις που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα, προσφέροντας σαφήνεια και σταθερότητα στην αγορά.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπό τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό Ταγαρά, κινήθηκε βάσει των προηγούμενων αποφάσεων του ΣτΕ και κατάφερε να δημιουργήσει ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο, ξεμπλοκάροντας την οικοδομική δραστηριότητα που είχε βαλτώσει.