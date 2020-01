Η απίστευτη αλλαγή της Λάουρα Νάργες - Δείτε πως έγινε

Η Λάουρα Νάργες γενικά τολμά να κάνει αλλαγές στα μαλλιά της, αφού την έχουμε δει ακόμα και μακριά ράστα.

Πρόσφατα, μοιράστηκε στα social media μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει έχοντας κάνει μια τεράστια αλλαγή στην εμφάνισή της, προκαλώντας σοκ.

Κάτω από τη φωτογραφία της έγραψε: «Well, is it time for a big change? Λοιπόν, είναι ώρα για μια μεγάλη αλλαγή»; Ζητώντας τη γνώμη των διαδικτύακών της φίλων.

Δείτε στην gallery την απίστευτη αλλαγή της Λάουρα Νάργες:

GALLERY 01 Η Λάουρα Νάργες σόκαρε τους followers της με τη νέα της αλλαγή.









Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Σε 4 φορές ισόβια καταδικάστηκε ο Κώστας Πάσσαρης: Κανένα ελαφρυντικό στον διαβόητο κακοποιό