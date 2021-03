Αποκάλυψη - σοκ από την Σάρον Στόουν: Με κακοποίησε σεξουαλικά ο παππούς μου, με «συνεργό» τη γιαγιά

Σε μια αποκάλυψη-σοκ προχώρησε η Σάρον Στόουν η οποία στο βιβλίο για τη ζωή της με τίτλο The Beauty of Living Twice γράφει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον παππού της.