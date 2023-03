Λίτσα Γιαγκούση: «Έχω κάνει άμβλωση και είναι ένα αγκάθι»

Η Λίτσα Γιαγκούση εκμυστηρεύθηκε μια δύσκολη στιγμή στην προσωπική της ζωή

Η τραγουδίστρια Λίτσα Γιαγκούση, η οποία συμμετέχει φέτος στο Just The 2 of Us με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και μίλησε μεταξύ άλλων για την άμβλωση που είχε κάνει και την στιγμάτισε στη ζωή της, χαρακτηρίζοντάς το ως «αγκάθι».

Δημοσιογράφος: Ο έρωτας τι ρόλο παίζει στη ζωή σας;

Λίτσα Γιαγκούση: Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του δίνει ενέργεια ο έρωτας. Νιώθεις ότι δεν πατάς στη γη.

Δημοσιογράφος: Ποιο είναι το μυστικό σας με τον σύζυγο σας τον Μανώλη που ο γάμος σας έχει καταφέρει να αντέξει στον χρόνο;

Λίτσα Γιαγκούση: Η βαθιά αγάπη, η εκτίμηση και ότι θαυμάζει ο ένας τον άλλον. Περνάμε όμορφα και χωρίς παρέα, γελάμε πολύ. Μας αρέσουν τα ίδια πράγματα γιατί και ο Μανώλης είναι της δουλειάς και είμαστε όλη μέρα μες στη μουσική. Τον ακούω να παίζει και τραγουδάω και εγώ.

Δημοσιογράφος: Τι θαυμάζετε περισσότερο σε εκείνον;

Λίτσα Γιαγκούση: Πολλά πράγματα. Είναι πανέξυπνος, πνευματώδης και πολύ καλής πάστας άνθρωπος. Είναι πολύ καλός μουσικός και μου αρέσει που αγαπάει τόσο πολύ το μπουζούκι, είναι η ζωή του και είναι από τους καλύτερους.

Δημοσιογράφος: Υπήρξε κάτι που σας έδεσε μαζί του ακόμη περισσότερο;

Λίτσα Γιαγκούση: Το ότι δεν καταφέραμε να μείνουμε χώρια, ενώ έχουμε χωρίσει δυο φορές.

Δημοσιογράφος: Ένα παιδί σας λείπει;

Λίτσα Γιαγκούση: Δεν μου λείπει γιατί μάλλον δεν το έχω ζήσει και σου λείπει κάτι μόνο όταν το έχεις ζήσει. Έχω όλα αυτά τα ζωάκια μέσα στο σπίτι που είναι η ζωή μου και το υποκαθιστούν αν όχι αντικαθιστούν.

Δημοσιογράφος: Αρκετές διάσημες γυναίκες έχουν αποκαλύψει πως κάποια στιγμή στη ζωή τους προχώρησαν σε άμβλωση. Συνέβη αυτό σε εσάς;

Λίτσα Γιαγκούση: Ναι το έχω κάνει και είναι ένα «αγκάθι».