Φορτσάρουν στα κανάλια - Κλείδωσαν οι πρεμιέρες των νέων σειρών

Φουλάρουν τις μηχανές, μεγαλώνει ο ανταγωνισμός στη βραδινή ζώνη…

Η πρώτη εβδομάδα του δυνατού ανταγωνισμού στη βραδινή ζώνη, για το δεύτερο μισό της σεζόν, ολοκληρώνεται. «MasterChef», «Survivor», «Άγιος Έρωτας», «Η Γη της ελιάς», «Μία νύχτα μόνο», «Grand Hotel», διασταύρωσαν τα ξίφη τους ανάβοντας φωτιές στα στελέχη με τα νούμερα τηλεθέασης.

Ωστόσο, η τράπουλα θα ξαναμοιραστεί αφού το επόμενο διάστημα έρχονται νέα σίριαλ, πολλά εκ των οποίων μεγάλες και πολλά υποσχόμενες παραγωγές.

Στον ALPHA, η κωμωδία «Μπαμπά σ’ αγαπώ» κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 21.00. Ο Δημήτρης, ο αμετανόητα ανώριμος και φανατικός εργένης, βλέπει όλη του τη ζωή να αλλάξει μπροστά στα μάτια του. Η Κατερίνα, μια παλιά περιστασιακή του σχέση, εγκαταλείπει στο σπίτι του τον Βίκτωρα, ένα 5χρονο αγόρι που εκείνη ισχυρίζεται ότι είναι γιος του. Ο Νίκος προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο οικογένειες. Από τη μία οι κόρες του με την πρώην σύζυγό του, τη Βιργινία, και από την άλλη η νέα του ζωή με την Στέλλα, με την οποία προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί. Ο Ηρακλής είναι ο πιο νεαρός από τους μπαμπάδες και μεγαλώνει μόνος του τον 5χρονο Στέλιο, μετά την απώλεια της γυναίκας του. Προσπαθώντας να καλύψει το κενό, με χαρά και παιχνίδι, γεμίζει τη ζωή τους με πάρτι που ενοχλούν τη νέα του γειτόνισσα, την Τζένη. Την αισιοδοξία του δοκιμάζουν και τα πεθερικά του, που επιμένουν να πάρουν τον Στέλιο στο σπίτι τους και να αναλάβουν την κηδεμονία του.

Στο ίδιο μέτωπο, τον Φλεβάρη, ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει «Ο γιατρός». Ο Αντρέας πίστεψε ότι το παρελθόν του χάθηκε για πάντα. Μέχρι που μια γυναίκα «επιστρέφει» κατά τύχη στη ζωή του. Μια γυναίκα που μπορεί να είναι ο πραγματικός φόβος ή η μοναδική του αλήθεια.

Στο MEGA, στις 5 Φλεβάρη, θα δούμε την πρώτη επίσημη της σειράς «Οι Αθώοι». Εμπνευσμένη από το πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, η ιστορία θα ταξιδέψει τους τηλεθεατές στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, μέσα από τα κινηματογραφικά πλάνα του Νίκου Κουτελιδάκη. Εκεί, ανάμεσα σε κατάφυτα τοπία και γάργαρα νερά, ξετυλίγεται η βαθιά ανθρώπινη ιστορία των «Αθώων», σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα. Μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, προκειμένου να αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο (Κώστας Νικούλι). Μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο». Τρέφει συναισθήματα για ένα κορίτσι διαφορετικό από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη). Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία. Τον περίτεχνο ηθογραφικό καμβά του Θεοτόκη συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος) – όμορφος και γοητευτικός, με έντονη ροπή προς τα πάθη, κυρίως προς τον παράφορο έρωτά του για τη Μαργαρίτα.

Στην ΕΡΤ1, η δραματική σειρά, σε σενάριο των Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, «Το τελευταίο νησί», θα καθηλώσει. Αφηγείται την ιστορία του Παύλου, ενός ταλαντούχου απόφοιτου Ιατρικής, που βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά ύστερα από την εμπλοκή του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο χάνει τη ζωή της η συμφοιτήτρια και σύντροφός του από το λύκειο. Στην προσπάθειά του να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος, ο Παύλος χτίζει μια νέα ζωή ως γιατρός σε ένα μικρό, ακριτικό νησί. Εκεί, η εμπλοκή του με τους ανθρώπους του νησιού, θα φέρει στην επιφάνεια στοιχειωμένα μυστικά, αποκαλύψεις και έρωτες, που θα διαταράξουν την ήσυχη και απομονωμένη του ζωή, υπενθυμίζοντάς του, ότι το παρελθόν μπορεί να σε βρει ακόμη και εκεί…Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δανάη Σκιάδη, Θοδωρής Αθερίδης, Μαρία Καλλιμάνη, πρωταγωνιστούν ενώ η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, στις 22.00.

