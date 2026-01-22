Αρναούτογλου: «Παρέλαση βαρομετρικών χαμηλών» τις επόμενες ημέρες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Η τάση του καιρού έως τα τέλη του μήνα, από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Αρναούτογλου: «Παρέλαση βαρομετρικών χαμηλών» τις επόμενες ημέρες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως μπαίνουμε σε μια φάση όπου οι δυτικές περιοχές και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, θα συνεχίζουν να έχουν βροχοπτώσεις.

Μέχρι το πρωί της Πέμπτης, τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ στην Αττική οι βροχές θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση.

Την Πέμπτη, έως και το μεσημέρι, άστατος θα παραμείνει ο καιρός στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Στη δυτική Ελλάδα, η αστάθεια θα επικεντρωθεί κυρίως από τα νότια Επτάνησα έως τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, ενώ ισχυρές βροχές αναμένονται και στις Κυκλάδες. Μετά το μεσημέρι, ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί στις ίδιες περιοχές. Αργά το βράδυ, στην Αττική αναμένονται διάσπαρτες βροχές ή μπόρες, σε καμία περίπτωση όμως συγκρίσιμες με τα φαινόμενα της Τετάρτης.

Την Παρασκευή, οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Το Σάββατο, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Την Κυριακή, από τις πρωινές ώρες, αναμένεται νέα επιδείνωση, αρχικά στα δυτικά και βορειοδυτικά, με δυνατές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν, χωρίς ωστόσο να αναμένεται κάτι ακραίο.

Τη Δευτέρα, η καιρική αστάθεια θα επηρεάσει και την Αττική, ενώ γενικά, μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται «παρέλαση βαρομετρικών χαμηλών», που θα φέρνει κατά διαστήματα βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά.

