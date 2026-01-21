Κακοκαιρία: Πτήση από την Ζάκυνθο προς την Αθήνα προσγειώθηκε στη Χίο
Ταλαιπωρία για επιβάτες πτήσης από την Ζάκυνθο στην Αθήνα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αναγκαστική προσγείωση στη Χίο έκανε εξαιτίας της κακοκαιρίας μία πτήση από τη Ζάκυνθο με προορισμό στην Αθήνα.
Όπως αναφέρει το chiosin.gr, η πτήση αναχώρησε από τη Ζάκυνθο στις 18:39 το απόγευμα της Πέμπτης και αφού δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Αθήνας λόγω κακών καιρικών συνθηκών έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Χίο στις 20:16.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το αεροπλάνο θα αναχωρούσε εκ νέου με προορισμό την Αθήνα στις 21:00 το βράδυ.
Δείτε βίντεο από την προσγείωση στη Χίο:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά: Τροχαίο με πατίνι στην οδό Κισσάμου - Ένας τραυματίας
22:45 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Επισημοποιείται του Αντίνο, στη λίστα και ο Γιάγκουσιτς
22:22 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ