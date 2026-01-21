Κακοκαιρία: Πτήση από την Ζάκυνθο προς την Αθήνα προσγειώθηκε στη Χίο

Αναγκαστική προσγείωση στη Χίο έκανε εξαιτίας της κακοκαιρίας μία πτήση από τη Ζάκυνθο με προορισμό στην Αθήνα.

Όπως αναφέρει το chiosin.gr, η πτήση αναχώρησε από τη Ζάκυνθο στις 18:39 το απόγευμα της Πέμπτης και αφού δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Αθήνας λόγω κακών καιρικών συνθηκών έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Χίο στις 20:16.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το αεροπλάνο θα αναχωρούσε εκ νέου με προορισμό την Αθήνα στις 21:00 το βράδυ.

Δείτε βίντεο από την προσγείωση στη Χίο:

