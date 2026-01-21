Κακοκαιρία: Άνοιξε ξανά ο αγωγός λυμάτων στην Ποσειδώνος - Βίντεο
Σημαντικά προβλήματα στην Αττική εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας
Σημαντικά προβλήματα σημειώνονται στην Αττική εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που «σφυροκόπησε» το λεκανοπέδιο από το απόγευμα της Τετάρτης (21/01).
Μία από τις πιο «κλασσικές» πλέον εικόνες κάθε κακοκαιρίας κυκλοφόρησε ξανά στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, καθώς ο αγωγός αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ στη Λεωφόρο Ποσειδώνος ξεχείλισε για άλλη μία φορά.
Η ΕΥΔΑΠ αναμένεται να εκτελέσει αποχευτετικό έργο μέσα στο έτος, ώστε οι κάτοικοι να μην «πνίγονται» στα λύματα.
