Κακοκαιρία: Άνοιξε ξανά ο αγωγός λυμάτων στην Ποσειδώνος - Βίντεο

Σημαντικά προβλήματα σημειώνονται στην Αττική εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που «σφυροκόπησε» το λεκανοπέδιο από το απόγευμα της Τετάρτης (21/01).

Μία από τις πιο «κλασσικές» πλέον εικόνες κάθε κακοκαιρίας κυκλοφόρησε ξανά στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, καθώς ο αγωγός αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ στη Λεωφόρο Ποσειδώνος ξεχείλισε για άλλη μία φορά.

Η ΕΥΔΑΠ αναμένεται να εκτελέσει αποχευτετικό έργο μέσα στο έτος, ώστε οι κάτοικοι να μην «πνίγονται» στα λύματα.





Διαβάστε επίσης